Scioli no bajó su precandidatura y competirá en las PASO con "Wado" de Pedro

PASO: Scioli y Tolosa Paz oficializan candidaturas

A horas del cierre de listas para las elecciones 2023,Con cuestionamientos a la "judicialización" de candidaturas, los partidos mayoritarios de UxP, con el kirchnerismo y el Frente Renovador a la cabeza, finalmente le facilitaron los avales al sector de Scioli para que pueda competir en las primarias del oficialismo el 13 de agosto próximo.El acto se lleva a cabo en el Teatro ND de la CABA. Allí, al tomar la palabra, Scioli recordó que en aquel lugar lanzó la fórmula con Néstor Kirchner en 2003. “En este mismo lugar estábamos con Néstor cuando nos presentaron. Algunos me decían “Daniel te estas equivocando, como creen que pueden ganar”. Me suenan mucho esas palabras, especialmente por estos días”, recordó y envió un mensaje a quienes se oponen a su postulación."Argentina necesitaba en ese momento nuevos tiempos, ese poder trasformador que tiene el peronismo de interpretar las nuevas demandas. Se vivía un momento dramático bajo todo punto de vista", expresó y agradeció a los presentes, entre los que se encontraban el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el referente gremial de Camioneros, Hugo Moyano, el titular de Cancillería, Santiago Cafiero, y la socióloga Mayra Arenas."Votarnos a nosotros es la garantía que los derechos que tenemos son el piso. Esta vez sí será la gran victoria del desarrollo argentino. Lo siento, sino no estaría acá. Estoy convencido", concluyó.A su tiempo, Tolosa Paz, quien competirá en las PASO para gobernadora de Buenos Aires, resaltó las virtudes del gobierno del Frente de Todos, entre ellos la reducción del desempleo, y manifestó que de la mano de Unidos Triunfaremos "estamos dándole inicio a la gran Argentina que queremos construir"."Acompañamos a Daniel por muchas de sus cualidades personales, pero por una que lo define a lo largo de su historia: la coherencia, situándolo ante la adversidad y los obstáculos siempre en el mismo lugar de defensa de quienes queremos seguir representando", dijo y señaló que se trata de un hombre "que nunca se escondió" y "que da seguridad". Y aseguró que Scioli "va a ir a buscar la unidad con los trabajadores, con el movimiento obrero organizado como pilar central".Además, se refirió a las PASO en el oficialismo al señalar que "no había posibilidad de sintetizar una fórmula presidencial si no era de cara al voto popular, de cara a una PASO"."Queremos ampliar Unión por la Patria para ser la fuerza más votada de la Argentina", agregó y señaló que desde Unidos Triunfaremos harán "un aporte inigualable". "Vamos a construir la victoria y a dejar al frente político más votado en las PASO", expresó la ministra de Desarrollo Social de Alberto Fernández."No somos los que estamos aquí los que queremos poner en riesgo a nuestro enorme frente político. Siempre abonamos por la unidad. Siempre hemos dado fe de poner la cara, el cuerpo y el alma en la defensa de nuestro gobierno en las instancias que nos tocó", añadió, porque "entendimos que los enemigos del proyecto político son los que se pasean por los canales, volviéndonos a invitar a una Argentina del pasado".