Bullrich confirmó a Luis Petri como su compañero de fórmula para las PASO

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich oficializó hoy al exdiputado radical Luis Petri como su compañero de fórmula para las PASO del 13 de agosto, con quien comparte los mismos "valores y mirada" de lo que el país "necesita para progresar", afirmó.



"El cambio que queremos proponerle al país es muy profundo, va a hacer falta mucha fuerza, coraje, valentía y decisión. Por eso entendí que Luis (Petri) es la persona ideal para acompañarme. Gracias por sumar tu fuerza", expresó Bullrich en un video publicado en sus redes sociales.



La exministra de Seguridad afirmó que con el referente radical comparte "valores" y la misma "mirada" de lo que el "país necesita".



"Con Luis, compartimos valores y la misma mirada de lo que la Argentina necesita: orden para progresar. Juntos vamos a liderar con coraje y convicción el cambio definitivo de nuestro país", agregó Bullrich en su cuenta de Twitter.



Por su parte, el exdiputado radical le agradeció a Bullrich y prometió "a todos los argentinos" su "máximo esfuerzo y convicción para todo lo que viene".



"Después de lo que vivimos estos años estoy más que convencido que el cambio merece coraje y firmeza. Patricia, me comprometo a acompañarte para pasar de esta Argentina que nos duele a una argentina que nos contenga", indicó Petri durante el video en el que fue oficializado.



El exdiputado radical y la precandidata presidencial de "los halcones" del PRO filmaron el video desde la localidad de Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas, dentro del predio de la planta de Lácteos Mayol, una empresa que -según fuentes cercanas a Bullrich- se encuentra inmersa en un conflicto con el gremio Atilra desde 2021.



"Es el símbolo vivo de una lucha feroz contra los bloqueos, trabas y una presión desmedida del Estado y una cultura retrograda que queremos dejar atrás. Con nosotros, desde diciembre esto va a cambiar", detalló Bullrich durante el spot.



En declaraciones formuladas esta mañana a radio Mitre, la exministra de Seguridad expresó sobre Petri: "Trabajó conmigo los cuatro años en que fui ministra y es de una profundidad, una corrección, una austeridad y transparencia total".



Bullrich recordó que Petri "es autor de la ley de ADN para los presos, de la ley que hace que las personas condenadas por hechos violentos tengan que cumplir toda la pena, de la ley que impide que haya celulares en las cárceles".



"Tiene un bagaje jurídico -continuó- pero no solo en materia penal, sino también del funcionamiento de la economía. Yo lo siento cercano, es joven, del interior, es mendocino y tiene la condición de conocer lo que pasa en el país", agregó.



Petri es un abogado mendocino de 46 años que fue diputado entre 2013 y 2021 y que recientemente obtuvo el 17,4% como precandidato a gobernador en las internas dentro del frente Cambia Mendoza, en las que ganó Alfredo Cornejo con el 29,79%.



El dirigente radical comparte con Bullrich su preocupación por la seguridad. Fue uno de los autores -junto al senador Cornejo- de la denominada "ley Chocobar", un frustrado proyecto ingresado a la Cámara de Diputados en 2020 con el que se intentó modificar el artículo 34 del Código Penal con el objetivo de establecer una "presunción legal" que otorgue "seguridad jurídica" a los miembros de las fuerzas de seguridad cuando se encuentren ante un ilícito fuera de su hora de servicio.



Petri también supo presentar un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 14 años y otro para validar el uso de las armas no letales Taser por efectivos de las fuerzas de seguridad.