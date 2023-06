De Pedro-Manzur sería una de las fórmulas en Unión por la Patria

El intendente del partido bonaerense de Ensenada, Mario Secco, dijo hoy que "a la militancia le gusta" una fórmula conformada por el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, y el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, para competir en las PASO del 13 de agosto en el marco de Unión por la Patria, aunque reconoció que será la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien adopte "la última decisión".



"Ayer se vio una foto de 'Wado' con Manzur; a la militancia le gusta Wado con Manzur. Por supuesto que la última decisión pasa por aquella que tiene toda la fuerza, que no es más ni menos que Cristina Fernández de Kirchner", dijo el jefe comunal en declaraciones a FM La Patriada.



En ese marco, Secco indicó que se están aguardando "las definiciones que esperan todos los militantes de saber cómo termina cerrando el candidato a nivel nacional" con vistas al vencimiento del plazo para la presentación de precandidaturas, que vence este sábado a la medianoche.



"Si 'Wado' es el candidato en nuestro espacio, no tengo ningún problema de acompañarlo con toda la fuerza. Lo mismo piensan muchos intendentes; no es que yo soy un loquito que voy por el mundo solo; hay alguien que ordena todo esto", aseveró.



Sobre la provincia de Buenos Aires, remarcó que el gobernador Axel Kicillof es "un candidato bastante importante dentro del espacio" y que, en ese marco, "se habló de la posibilidad" de que fuera por la Presidencia.



"No vamos a ocultar esa opción; el gobernador es competitivo. El tema es si vos candidatearías a alguien que tiene asegurada la provincia de Buenos Aires, esto está claro, la decisión también pasa por esa mesa chica que conduce Cristina", agregó Secco.