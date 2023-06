AGMER, AMET, SADOP y ATE realizan hoy una jornada de paro

Paro de ATE

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) convocó a una huelga nacional para hoy, al igual que lo hizo la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), en repudio a la represión del gobierno de Gerardo Morales a las protestas que atraviesan toda la provincia de Jujuy contra la reforma constitucional y en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales para docentes y trabajadores públicos. Lo propio confirmó la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional Entre Ríos, por lo que hoy se verá afectado el normal dictado de clases.SADOP llamó al paro “en respuesta a la represión estatal que está sufriendo el pueblo jujeño por parte del gobierno provincial de Gerardo Morales” y "en defensa de la democracia, la educación y nuestros derechos".“Repudiamos enfáticamente la criminalización de la protesta social y solicitamos la urgente intervención del Gobierno Nacional en el conflicto, a fin que se preserven la vida y las libertades de nuestras y nuestros compatriotas”, exigió el sindicato en un comunicado difundido este martes.“Consideramos inadmisible cualquier intento de sofocar los justos reclamos laborales y políticos y reafirmamos nuestro compromiso militante con la lucha de toda la docencia por la recomposición del salario y dignas condiciones laborales”, remató SADOP el llamado a la huelga.Días atrás, cuando Jujuy ya estaba convulsionada por movilizaciones de docentes y trabajadores, el sindicato de la educación privada había expresado: "ratificamos nuestro compromiso cotidiano para lograr mejores salarios y dignas condiciones de trabajo, salud y vida para todas/os las/os docentes de gestión privada que representamos".Asimismo, había repudiado "todo intento de criminalizar las protestas sociales y la represión ejercida para impedirlas, ya que sin respeto a nuestros derechos constitucionales no es posible una educación de calidad".La CTERA, en tanto, anunció el domingo una huelga de 24 horas a ejecutarse este jueves en todo el país.El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, indicó que en Entre Ríos los estatales se plegarán al paro nacional para apoyar y acompañar al pueblo de Jujuy.Al respecto, indicó que “no solamente se definió la medida de fuerza para el jueves en todo el país, sino, también, pedir al ministro de Seguridad Nacional que interceda para que las fuerzas de Gendarmería no sigan reprimiendo al pueblo jujeño, que resiste heroicamente ante el avance de la derecha y su brazo ejecutor que es Gerardo Morales, quien intenta reformar la Constitución provincial (en contra de la Constitución Nacional), desconociendo a los pueblos originarios y quitando derechos a los trabajadores y trabajadoras, eliminando derechos a movilizarse, a las asambleas y a expresarse”.Desde la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) Regional Entre Ríos expresaron su “total repudio al accionar del Gobierno jujeño en respuesta a los reclamos que realizan trabajadores y pueblos originarios” y confirmaron que se pliegan a la medida de fuerza que se llevará a cabo este jueves.“Resulta inaceptable que, como resultado de estas manifestaciones, el Gobierno de Jujuy utilice la violencia como herramienta de la democracia para hallar las soluciones que se le están reclamando”, indicó el gremio que representa a docentes técnicos en la provincia al confirmar que también se adhiere al paro anunciado para este jueves.A través de un comunicado enviado a esta Agencia, AMET repudió “el modo en que las fuerzas de seguridad han desarrollado la represión ingresando a domicilios particulares sin orden judicial, destruyendo el ingreso de esas viviendas, amedrentando a los habitantes y utilizando camionetas no identificadas como de la policía”.“Ante esta realidad, desde esta organización gremial nos solidarizamos con el pueblo de Jujuy en estas horas de incertidumbre y adherimos a la medida de fuerza del jueves 22 de junio tal cual lo establece las acciones dispuestas por la AMET Jujuy, CGT Jujuy, y avalado por CGT Nación”.