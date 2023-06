“Voy a ser el primer presidente economista de la Argentina”, dijo Larreta

Sobre los hechos en Jujuy

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente de la nación por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, dialogó cony compartió su perspectiva sobre su candidatura y la situación en la provincia de Jujuy.En primer lugar, Rodríguez Larreta destacó las razones por las cuales considera que debe ser el candidato de Juntos por el Cambio:El mandatario porteño subrayó su experiencia en la Ciudad de Buenos Aires como prueba de su capacidad de liderazgo y transformación: "Todos ven y valoran el gran cambio y la gran transformación que hicimos en Buenos Aires. Lo que yo propongo es un camino diferente, estoy convencido de que es el único camino posible, el camino de los hechos, del hacer y de cambiar. Yo no me engancho en peleas, discusiones y agregaciones, no es un tema de quién grita más fuerte y tiene un mensaje elocuente, no pasa por ahí".En relación a la política de confrontación y polarización en el país, Rodríguez Larreta expresó: "80 años de historia argentina nos muestran que la política de la agresión, de la pelea, de que ganamos por un voto entonces imponemos la mayoría y todo lo que piensa el otro es una catástrofe y cada presidente nuevo tiene que empezar de cero, yo no creo en nada de eso porque las consecuencias de esa política nos llevan a lo que tenemos hoy, frustración, fracaso e inflación. Yo propongo el camino de los hechos, del hacer, del transformar, de estudiar los temas".El precandidato presidencial resaltó su dedicación por conocer las realidades de diferentes provincias, como Entre Ríos: "Yo recorrí todo el país, he estado en Entre Ríos, estudiando y entendiendo las industrias, por ejemplo, la de la producción avícola que es una de las más importantes para la provincia, como se puede potenciar. La agricultura, la gran producción de cítricos, la miel, el arroz. Entender cada sector y cómo potenciarlo. Se necesita gente que labore, estudie y profundice los temas y que impulse el cambio. Yo propongo eso y estoy convencido de que es el camino para sacar a la Argentina adelante y para que Entre Ríos sea un gran proveedor de alimentos para el mundo entero".En cuento al escenario de las provincias donde se adelantaron las elecciones, expresó: "Yo voy con mis propuestas de cambiarle la vida a los argentinos, no es solo un tema de cambio de gobierno. Cambiarles la vida a los argentinos es devolverles una educación pública de calidad, es recuperar la libertad y la paz combatiendo la inseguridad, es bajar la inflación para que el salario y la jubilación vuelvan a ser dignos porque hoy una jubilación mínima es una jubilación de hambre. Esa es mi propuesta, abrir la Argentina al mundo, exportar los alimentos entrerrianos. El mundo necesita alimentos cada vez más y Entre Ríos puede ser un gran proveedor".Al ser consultado sobre la lectura política de lo sucedido en otras provincias, Rodríguez Larreta mencionó el caso de Chaco y San Luis como ejemplos de cambios impulsados por Juntos por el Cambio: "Hay diferentes casos, podría mencionar el caso de Chaco, con un gran impulso de cambio, ganamos con Juntos por el Cambio. La semana anterior, en San Luis, después de 40 años de la dinastía de los Rodríguez Saá".El precandidato hizo hincapié en la importancia de sumar fuerzas para enfrentar al kirchnerismo y combatir la inflación, la pobreza y la inseguridad: "Insisto en que tenemos que sumar, tenemos que juntarnos y estar unidos para ganarle al kirchnerismo y terminar con la inflación, la pobreza y la inseguridad", indicó."Estoy convencido de que la gente quiere un cambio y estoy convencido de que quienes proponemos ese cambio somos Juntos por el Cambio y yo, dentro de eso, propongo acción y hacer. Esa es mi consigna, terminar con las discusiones y pasar a la acción", declaró.Respecto a su compañero de fórmula, el Jefe de Gobierno porteño afirmó: "Voy a tener compañero o compañera de fórmula, de acá al sábado que son los plazos legales. Dos características, primero alguien que comparta esta pasión por el hacer, por el transformar, que como yo y como los millones de argentinos, trabaje de las 6 hasta las 22 y que el trabajar y trabajar sea la consigna. Pero también valoro la diversidad, en algún plano, diversidad de género, de lugar geográfico, de partido político, de experiencia".En relación a la provincia de Entre Ríos, Rodríguez Larreta destacó: "No tengo dudas de que el mejor candidato es Rogelio Frigerio, alguien que cumple las consignas que mencionaba antes, un tipo de gestión, que conoce mucho y tiene años de trabajo en el Estado, conoce la provincia. Es una renovación en Entre Ríos, pero de alguien con experiencia. Eso es lo que yo veo, la provincia va a ser uno de los motores de la recuperación de la Argentina, una gran productora de alimentos".El actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente de la nación se refirió a la situación que está viviendo el pueblo Jujeño, diciendo:"El cambio en la constitución se hizo siguiendo todos los pasos legales, la votación obtuvo el 50% de los votos afirmativos, con el gobernador Morales apoyando la reforma constitucional, tal como dice la constitución que tiene que funcionar, y lo hicieron. Con modificaciones que, por un lado, respetan el derecho a manifestarse, pero prohíben los cortes de ruta y prohíben tomar edificios públicos, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo".En relación al comunicado de la ONU sobre la investigación por violaciones a los derechos humanos, Rodríguez Larreta expresó: "El comunicado de las Naciones Unidas no tiene ningún fundamento, es muy débil y poco serio. Ni siquiera fueron a la provincia para constatar lo que están diciendo y solo lo toman de trascendidos periodísticos. En Jujuy se está haciendo un cambio en la constitución, avalado y votado por los jujeños, los constituyentes lo votaron en su mayoría, y aquí el kirchnerismo quiere, por medio de la violencia, frenar el cambio".