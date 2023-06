Transporte: Gobierno nacional ofreció incrementar monto de Fondo Compensador

El Ministerio de Transporte ofreció incrementar el monto de su aporte al Fondo Compensador para las provincias de 7 mil millones de pesos a 9 mil millones de pesos mensuales para julio, agosto y septiembre, pero las provincias deben equiparar dicho monto, según informaron fuentes de esa cartera.Las fuentes aclararon que, si bien el transporte automotor en el interior es responsabilidad de cada provincia, ante la falta de solución por parte de las jurisdicciones, el Gobierno Nacional intervino en el conflicto y ofreció subir el monto de su aporte para destrabar el conflicto.Sin embargo, algunas provincias todavía no han confirmado si aceptan equiparar el aporte, como así lo requiere el convenio firmado por las provincias para percibir el fondo compensador al transporte.Actualmente, desde el Gobierno Nacional se destinan 85.000 millones de pesos para el Fondo Compensador al Transporte Público en el Interior, monto establecido por el Congreso de la Nación para 2023, que representan un aumento del 1.280% vs 2019.Este presupuesto es el resultado de la votación por parte de los diputados y senadores de las provincias, adheridas al Fondo Compensador.A través de esto, el Gobierno nacional redobló los esfuerzos ya generados en cuanto a la asistencia económica al interior del país para el transporte automotor, con el principal objetivo de garantizar el servicio a todos los argentinos y argentinas.Algunas jurisdicciones ya comenzaron a arreglar dicha situación y no presentan paro anunciado de transporte, como es el caso de Córdoba.Este mes el Ministerio de Transporte dispuso la distribución de 14.000 millones de pesos, para las provincias, correspondientes al Fondo de Compensación al Transporte Público Automotor del Interior.Previamente, en febrero último, Transporte formalizó la distribución de 28.000 millones de pesos, para los primeros cuatro meses del año.Los subsidios son distribuidos de acuerdo con los kilómetros transitados informados mediante declaración jurada por cada jurisdicción, tomando la información de la tarjeta SUBE, en conjunto con la del parque móvil.Una vez distribuidos a la provincia -o municipio, en el caso que corresponda-, las jurisdicciones deben transferir los fondos en forma directa a las empresas prestadoras de colectivos, dentro de los primeros dos días hábiles de ser acreditados.Como parte del convenio, cada jurisdicción debe aportar a las empresas un monto igual a los aportes del Estado Nacional, para asegurar la "sustentabilidad" de los servicios.El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros fue creado a fines de 2019, sustituyendo los diversos convenios suscriptos de Nación con las jurisdicciones provinciales, con el objetivo de brindar un "marco transicional" para compensar los desequilibrios financieros entre el sistema de colectivos del interior y el de la Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Para todo este año, la asistencia económica del Gobierno Nacional al interior del país establecida por el Presupuesto aprobado por el Congreso y a través del Fondo Compensador alcanzará un incremento del 1.305% en comparación con 2019, cuando se transfirieron 6.000 millones de pesos, para el sector.