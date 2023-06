“Tensa calma” en Jujuy tras represión: “El pueblo tiene miedo”, aseguró docente

Política Morales dio marcha atrás con dos artículos de la nueva Constitución de Jujuy

Paraná Organizaciones sociales marcharon en Paraná en contra de la represión en Jujuy

La docente y comunicadora jujeña, Alejandra Julián, dio cuenta ade su “tristeza y consternación por el avasallamiento de derechos en estas últimas semanas”. “Hace 15 días que los docentes estamos de paro y no hay clases en Jujuy, excepto en colegios privados y confesionales, donde no están dadas las condiciones para volver a clases”, indicó.“Ayer fue un día de furia, una represión feroz contra toda la población porque había trabajadores y familias enteras que fueron a impedir la aprobación y la jura de esta Constitución que es ilegítima, inconsulta y lamentablemente nada se le preguntó al pueblo”, repasó la docente y comunicadora jujeña.Consultada a la docente y comunicadora jujeña por un descargo tras las declaraciones de la oposición, desde donde apuntaron que en la movilización hubo militantes políticos vinculados a Milagro Sala, ésta sentenció: “Es mentira lo que dijeron Bullrich y todos los que salieron a decir que se enviaron colectivos y aviones con gente de afuera, mandada por el gobierno nacional. Somos todas coyas, somos todos de vecinos de Jujuy y de la puna jujeña, donde pastan las llamas. Vivimos de nuestras tierras y no tenemos mayores ingresos”.“Jujuy se convirtió en un laboratorio del Pro, que quiere ser gobierno prontamente y lo único que sabe es reprimir. Desde hace ocho años que Morales gobierna con la misma vara, con la represión, el miedo y el echarte de tu lugar de trabajo. De hecho, ayer dijo que quiere los nombres de las personas que salieron porque tienen que dejar de ser docentes”, refirió al cuestionar que el mandatario jujeña gobierna “como un emperador”.Hoy en Jujuy se decretó asueto provincial en las áreas administrativas y educativas. “Hay una tensa calma”, definió Julián, porque continúan los 22 cortes de ruta en los diferentes lugares y más de 70 detenidos; para las 10 está prevista una conferencia de prensa intersindical y, para la noche, una marcha de antorchas. “El gobierno recrudecerá su forma coercitiva para ejercer su mandato”, cuestionó la docente y comunicadora jujeña.