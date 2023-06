Carlotto a Morales: "No se puede entender la represión feroz”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que "no se pude entender la represión feroz" que ejerce el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a las protestas que se suceden en esa provincia contra la reforma de la Carta Magna local."Ya sabemos de quién se trata. Sabemos quién es el gobernador que hace la reforma para transformar a la sociedad en esclavos. No se puede entender esta represión feroz. Conocemos la represión feroz que le aplica a la gente. No se puede entender esta actitud. Ahora, es más más necesario que nunca acompañarnos y protegernos", analizó Carlotto este martes en declaraciones a El Destape Radio"La reforma constitucional y la represión es política pura de una persona que descaradamente dice y hace todo esto como si fuera natural. Mientras tanto, a los pueblos originarios se les quita todo y son los más damnificados por esta situación”."Morales con su cara de bueno tiene un odio profundo. Hay gente que se confunde porque no tiene acceso a la información y le creen. No se cuestionan que con lo que hace pueda ser precandidato presidencial", analizó."La reforma constitucional y la represión es política pura de una persona que descaradamente dice y hace todo esto como si fuera natural. Mientras tanto, a los pueblos originarios se les quita todo y son los más damnificados por esta situación".Por lo que interpretó que "esto es muy duro" y contó que " las que estamos con esta edad no aflojamos porque tenemos ganas de tener paz como la que soñaban los que dieron la vida". (Télam).