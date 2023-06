Fernández exigió al Gobierno de Jujuy “el cese inmediato de la represión"

Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional. https://t.co/0W9eBEkUmH — Alberto Fernández (@alferdez) June 20, 2023

Política Morales dio marcha atrás con dos artículos de la nueva Constitución de Jujuy

Hágase cargo Gobernador Morales y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Lo que está sucediendo en la Provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe.



Pareciera que la represión salvaje está en su ADN. Usted fue un alto funcionario… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2023

El presidente Alberto Fernández exigió al gobierno de Jujuy que encabeza Gerardo Morales "el cese inmediato de la represión" y acusó al mandatario provincial de "ser el único responsable" de haber llevado a la provincia a esa situación "tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional"."Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional", afirmó el Presidente en su cuenta de Twitter, en respuesta a una publicación de Morales de minutos antes en la que hacía responsable a Fernández y Cristina Fernández de Kirchner por "la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy"."El Gobierno nacional respeta el federalismo y los resultados electorales locales, pero debe garantizar la convivencia y el respeto a los derechos humanos. Por eso, exigimos al Gobierno de Jujuy el cese inmediato de la represión", pidió Fernández.Por último, el mandatario exigió al Gobierno de Jujuy que "convoque a todos los actores sociales jujeños a encontrar caminos de diálogo para superar la controversia que ha creado".Las declaraciones de Fernández, se dieron a conocer luego de que Morales lo hiciera responsable, junto a Cristina Fernández, "de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy""Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy", indicó el mandatario jujeño.