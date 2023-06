Licitaron la recuperación del acceso a Pueblo Liebig en el departamento Colón

En presencia del gobernador, Gustavo Bordet, la directora administradora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, y el intendente de Pueblo Liebig, Julio Pintos, se llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº16/23. La misma prevé la obra de bacheo y reconstrucción de 4900 metros del acceso a Pueblo Liebig, desde la ex Ruta 26 que comunica San José con Colón. El acto también incluyó la apertura de ofertas para mejoras viales en Larroque y San Benito.



Al respecto de la obra en el departamento Colón, el legislador provincial Mauricio Santa Cruz remarcó: "Estamos muy felices porque son acciones que se concretan fruto de las gestiones que venimos realizando junto al gobernador Bordet, la directora Benítez y el intendente Pintos. Liebig es una localidad que viene creciendo, que pasó a ser municipio en esta gestión y que gracias a su acceso reconstruido va a poder recibir una gran afluencia de turistas y contar con una vía de comunicación segura y fluida con las ciudades vecinas como San José y Colón".



Por su parte, el mandatario municipal de Liebig, señaló que "es una obra más que importante para nuestra localidad ya que se trata de una vía que nos une con dos grandes ciudades y que es muy transitada no sólo por nuestros vecinos sino también en lo que hace a la actividad turística".



La apertura fue fiscalizada por el escribano Mayor de Gobierno, Alejandro Demian Santana, y contó con una propuesta económica por parte de la firma JLP Construcciones S.A.



Detalles del proyecto

La obra incluye el bacheo y reconstrucción del acceso desde la ex ruta provincial 26 hasta Liebig en el departamento Colón. El presupuesto oficial de 143.641.397 pesos y un plazo de tres meses.



Con la finalidad de restablecer las condiciones de transitabilidad y seguridad, el proyecto comprende la intervención en 4.900 metros del acceso, que actualmente presenta deterioros en diferentes sectores. Se prevén bacheos y reconstrucción total en dos sectores con sus respectivos drenajes debido a la presencia de agua en las napas inferiores, sellado de fisuras, señalización horizontal y reconstrucción de las barandas de protección del puente existente en el tramo.