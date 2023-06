Chaco: JxC, con leve ventaja sobre Frente Chaqueño y Capitanich ganó su interna

Política Se dieron a conocer los primeros datos oficiales del escrutinio en Chaco

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, ratificaba esta noche que su lista dentro del Frente Chaqueño ganó las PASO "con más de 99% de votos" y duplicó "en cantidad de votos a la que nos sigue, de Juntos por el Cambio", encabezada por Juan Carlos Polini.En tanto, con el 35% de mesas escrutadas, la coalición JxC superaba por 2 puntos al Frente Chaqueño, que obtenía el 41,11% de votos, mientras que el frente opositor sumaba 43,44% entre las dos listas.Y agregó: "Respecto a listas individuales, duplicamos en cantidad de votos a la que nos sigue, de Juntos por el Cambio. No podemos saber cuál va a ser el resultado final si se suman los dos candidatos de JxC. También hay muchas impugnaciones que tendrán que ser resueltas en el escrutinio definitivo".Capitanich, se imponía esta noche en las PASO provinciales para elegir candidatos a gobernador y diputados con el 99,24% de los votos dentro del Frente Chaqueño y el 35,11% de mesas escrutadas, de acuerdo al escrutinio provisorio oficial, que se cargaba lentamente desde las 18.En tanto, en el principal polo competidor Juntos por el Cambio, llevaba la delantera la lista Orden y Trabajo, encabezada por el dirigente radical Juan Carlos Polini, acompañado por Delfina Veiravé como vice, con 51,44% de los votos.En diálogo con la prensa, Polini señaló que se "generó lo que necesitábamos, que era movilizar la UCR como columna vertebral de JxC".Y advirtió que "tenemos que esperar un poco para tener más resultados" ya que "hay muchas ciudades importantes que todavía no tenemos el conteo final, hay localidades que no terminan de contar los votos"."Estamos en una elección muy pareja y creemos que le vamos a ganar al gobierno", indicó, aunque expresó: "yo no celebro hasta que no tengo la torta en la mesa", por lo que insistió en "esperar los resultados que faltan y después trabajar todos juntos"."El que pierde tiene la obligación de acompañar y el que gana de conducir y convocar", marcó respecto a las internas dentro de su coalición.Capitanich había adelantado a la prensa una ventaja con amplio margen dentro del espacio que lidera: "Hemos obtenido una victoria contundente para que la fórmula Capitanich-Rach Quiroga participe en las elecciones".En este sentido, explicó “respecto al dato final de que no podemos saber exactamente a ciencia cierta cuál va a ser la proyección final, si se suman los dos precandidatos de Juntos por el Cambio, pero esa es la única cuestión a dirimir”.“También es cierto objetivamente que hay muchas impugnaciones que van a tener que ser resueltas por el Tribunal Electoral en el escrutinio provisorio al escrutinio definitivo”.Capitanich resaltó que “lo importante es que la democracia en la provincia del Chaco se fortalece con cada elección, con la participación de toda la ciudadanía”.En una jornada en la que participó un 52% del padrón según los datos del Tribunal Electoral, un número que es similar a las PASO de 2017 y 2015 (en 2019 las PASO fueron suspendidas), la carga de los resultados provisorios avanzaba de manera lenta.Los comicios se desarrollaron en 368 establecimientos escolares con 3.003 mesas habilitadas, 3.517 policías afectados y 134 vehículos para la supervisión.Cerca de un millón de electores estaban habilitados para votar, en un día primaveral, con temperatura agradable que rondó los 21 grados en Resistencia, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional.En 2021, en las elecciones PASO de Chaco, Juntos por el Cambio había ganado la elección a diputados con el 44,2%, en una interna que contó con tres listas.El ganador de las PASO dentro del frente fue Juan Carlos Polini que había sacado el 24,4%.Sin embargo, la coalición oficialista Frente de Todos (FdT) remontó en las elecciones legislativas de noviembre de ese año y obtuvo una victoria con el 44,12% de los votos sobre Juntos por el Cambio (JxC), que logró el 42,92% de los sufragios. Fuente: (Télam)