Gómez Tutau: “Debemos estar representados para construir un proyecto potente”

Este sábado se realizó un Plenario de la Militancia en Paraná del que participaron las autoridades del partido, entre ellas, el presidente de La Patria de los Comunes Entre Ríos, Emiliano Gómez Tutau, la precandidata a intendenta Sandra Cislaghi, la precandidata a concejal Natalie Gonzales y la precandidata a concejal, Susana Pérez, junto a más de 1000 militantes.En un primer momento, el dirigente expresó: “Empezamos hace más de seis meses a discutir sobre integrar las minorías. Discutimos eso también, porque estamos convencidos que todos debemos estar representados para construir un proyecto potente, que exprese a todos los trabajadores y trabajadoras, y a los más humildes”.Siguiendo esta línea Emiliano manifestó que, “aunque militamos las PASO, las PASO nos encontró con una decisión que a nuestro gusto no nos interpreta, no nos comprende”.Y continuó, “sin embargo decidimos jugar acá adentro y no vamos a ningún lado [...]Es necesario construir, procesos y herramientas que nos permitan ordenarnos y organizarnos después de las PASO para que el voto no se disperse. Por eso nosotros empezamos desde hace ya unos días, planteando unidad, participando y sin dramatizar”.“Tenemos que oponerle a toda esa propaganda berreta un proyecto colectivo como el de nuestros compañeros textiles, como el de nuestras compañeras que trabajan en los espacios comunitarios, como nuestros compañeros y compañeras que trabajan en la urbanización de nuestros barrios, como nuestra cooperativa, que produce alimentos. Ése es un proyecto”, concluyó enfático.Más adelante, Sandra Cislaghi, precandidata a intendente de Paraná, cerró el acto diciendo: “Desde la unidad, con más fuerza que nunca, para que nuestras utopías sigan sirviendo como motores hacia nuestros sueños, que son válidos. Porque nos hemos demostrado que nada que intentemos hacer es imposible, lo hemos hecho, hemos marcado un norte, hemos construido la esperanza, y asumido la responsabilidad de llevar a cada barrio, a cada hogar, a cada una y uno de los paranaenses el mensaje claro y contundente de que Paraná da para más”.