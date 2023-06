Elecciones: se vota en las PASO y Capitanich busca un nuevo mandato en Chaco

con el despliegue de 3.003 urnas en los 371 establecimientos de votación que están habilitados en toda la provincia, de acuerdo a lo informado por el Tribunal Electoral del distrito.Un total de 3.003 mesas de votación estan disponibles en 371 escuelas para que voten cerca de un millón de electores chaqueños, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en las cuales se determinarán las elecciones generales para el 17 de septiembre.La apertura de los establecimientos electorales se llevó a cabo a las 8 de la mañana y el comicio cerrará a las 18, según confirmaron las autoridades.En diálogo con, la secretaria electoral Mónica Marcela Centurión Yedro había informado que ayer por la tarde culminó la distribución de la totalidad de las urnas en los establecimientos de votación de toda la provincia.Hay 2.951 mesas para electores nacionales, 52 para los extranjeros y un total de 8.853 personas trabajan como autoridades de los comicios, y en promedio,de acuerdo a las ofertas que se presenten para los votantes en cada municipio.Para el seguimiento de los resultados, Centurión Yedro informó que a partir de las 18 estará abierto el sistema de escrutinio provisorio y a medida que ingresen los resultados se los irá publicando en el link resultados.chaco.gob.ar.Asimismo, desde el Ministerio de Educación de la provincia se informó que el miércoles 21 de junio, luego de los feriados previstos para el lunes y martes, las escuelas afectadas a las elecciones no tendrán clases en el turno mañana para concretar las tareas de limpieza correspondientes.En el caso de instituciones de jornada completa, las actividades se suspenderán durante toda la jornada.Tras el cierre de los comicios, eltenía previsto referirse al desarrollo de los comicios y dar detalles sobre cómo continuará la jornada electoral en la sede del Poder Ejecutivo local, según informaron fuentes oficiales.El centro de campaña del oficialista Frente Chaqueño (Lista 652) estará en la sede del Partido Justicialista ubicado en las calles Mitre y Avenida Rivadavia.Asimismo, el precandidato a gobernador, emitirá su voto en la Escuela N° 1001 "Luis Landriscina” de la localidad de Villa Ángela a las 10.Fuentes de su espacio informaron que luego el postulante esperará los resultados del escrutinio en el local ubicado en Monteagudo 1905 de Resistencia.Por su parte, el precandidato a gobernador,, del Frente Integrador votará por la mañana en la Escuela Técnica N° 12, del municipio de Juan José Castelli, y luego, viajará a Resistencia para seguir el escrutinio en el local partidario ubicada en López y Planes 135.Asimismo, el precandidato a gobernador por el Frente Juntos por el Cambio (JxC),votará a las 9 en la Escuela N° 49 “Bernardo de Irigoyen” de la localidad de Coronel Dugraty.Está previsto que esperen los resultados en el comité de campaña ubicado en las calles Posadas y Corrientes de Resistencia.En tanto, su competidor, el precandidato, emitirá su voto en el Jardín 67 “Alejandro Carbo” en la capital provincial a las 10 y desde las 17.30 seguirán el escrutinio en la sede de Sumar -la línea interna de la UCR que lidera Zdero- ubicada en la avenida San Martín 235.El oficialista Frente Chaqueño competirá con dos listas: “17 de octubre”, encabezada por los actuales gobernador y vice, Capitanich y Analía Rach Quiroga; y la lista “Siglo 21”, que lleva a Ismael Walter Espinoza como precandidato a gobernador y Cepriano Arizaga como compañero de fórmula.Por la oposición, el principal polo competidor del oficialismo provincial es JXC, que competirá con dos listas: “Orden y Trabajo”, encabezada por Polini, acompañado por Delfina Veiravé como vice, y la lista “Chaco Cambia”, que postula un binomio compuesto por Leandro Zdero y Silvana Schneider.Por otra parte, la Corriente de Expresión Renovada (CER) lleva al actual intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, como precandidato a gobernador acompañado por Lidia Viviam Polini.A su vez, el actual embajador argentino en Paraguay y ex gobernador (2015-2019), Domingo Peppo, encabeza el Frente Unidos por la Gente, y tendrá como vice a Nicolás Gabriel Matta.El exgobernador interino (2013-2015) Juan Carlos Bacileff Ivanoff, es precandidato único a gobernador por el Frente Integrador, con César Picón como vice.Por otra parte, Alfredo “Capi” Rodríguez, es el único precandidato que se presenta por el espacio La Libertad Avanza, que en el orden nacional encabeza el diputado nacional Javier Milei, y estará secundado por Ileana Aguirre.Otra de las propuestas es la de Libertarios en Acción, que es encabezada por Rubén Galassi y Marta Viviana Kassor, como precandidatos a gobernador y vice.Por el Partido del Obrero (PO), se presenta en la lista única del Frente de Izquierda, que postula a César Germán Báez junto a Samanta Ariela Salas.Para la elección de candidatos a diputados provinciales, el oficialista Frente Chaqueño lleva 14 listas, y la que responde al mandatario provincial es encabezada por Santiago Pérez Pons, actual Ministro de Planificación, Economía e Infraestructura de Chaco.Por JxC habrá dos listas de candidatos: “Orden y Trabajo” encabezada por Livio Gutiérrez y “Chaco Cambia” liderada por Iván Gyoker.En la Corriente de Expresión Renovada se inscribieron tres listas, en una de las cuales (“Para Todos”) lleva como primer precandidato al actual presidente del Concejo Deliberante de Resistencia, Agustín Romero.Además, participará por este espacio la lista “Militancia Unida”, que es encabezada por Daniel Esquivel.Por la misma fuerza política competirá la lista “Por la Libertad” que tiene como primer postulante a Gustavo Amman.En tanto, la única nómina de La Libertad Avanza, la agrupación que encabeza en el orden nacional Javier Milei, es liderada por Raúl Fretes.El Frente Unidos por la Gente (de Domingo Peppo) lleva como primer precandidato a José Sánchez, mientras que en el Partido del Obrero, va Verónica Nanni como primera precandidata a diputada provincial.Además, el partido Ciudadanos a Gobernar, que lleva como precandidato a la intendencia de Resistencia a Eduardo Cheri, si bien no propuso fórmula para gobernador y vice, presentó una lista de precandidatos a la legislatura provincial, encabezada por Silvia Villordo.Este partido sumó su apoyo al precandidato radical de Juntos por el Cambio Juan Carlos Polini como gobernador.