El secretario de Transporte, Néstor Landra, presentó su renuncia

El secretario de Transporte de la provincia, Néstor Landra dio a conocer su renuncia al cargo y adelantó que participará de la interna como precandidato a intendente de su localidad, Tabossi; enfrentando a la actual presidenta municipal Liliana Landra."A partir de hoy cierro una etapa de gestión, de lucha, de trabajo diario, para volver a casa; a mi pueblo, al lugar donde todo comenzó, con compromiso claro de prestar servicio como empleado, en el Municipio de mi querida Tabossi", sostuvo Landra, en una publicación en sus redes sociales e informó que se presentará como precandidato a intendente de Tabossi, cargo que ocupó durante 16 años. Su puesto en el municipio es el de jefe de Rentas.A su vez, en su posteo agradeció al gobernador Gustavo Bordet "por el desafío propuesto", en referencia a la Secretaria de Transporte, dependiente del Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios, lugar donde hasta ahora tuvo intervención en el prolongado conflicto del transporte urbano de pasajeros en las principales ciudades de Entre Ríos. Según dijo, allí se desempeñó "desarrollando gestiones acordes a las necesidades de un organismo como éste, trabajando claramente bajo los conceptos de lealtad, honestidad y transparencia".Tras agradecer al ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; funcionarios, empresarios y empleados, dijo que con las empresas trabajó "en conjunto, con el fin de cumplir el objetivo propuesto en esta gestión de gobierno"."Ahora comienza una nueva etapa con la experiencia de cuatro gestiones, lo que avala el compromiso por ustedes ampliamente conocido", dijo sobre su decisión de volver como empleado al municipio, que ahora conduce su prima Liliana Landra, con quien tiene profundas diferencias. "Quiero dejar en claro que no coincido con la actual gestión, tenemos numerosas diferencias que obedecen tanto a decisiones institucionales, como a gestiones simples, demostrando que no somos lo mismo y no tenemos el mismo camino. Como ustedes saben, mi estilo es otro y soy fiel a ello", arremetió.