UPCN pidió soluciones para trabajadores de salud de Gualeguay

La Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, estuvo presente en una asamblea en el Hospital San Antonio de Gualeguay, donde hay trabajadores y trabajadoras que -en algunos casos-, están hace más de cinco años cumpliendo funciones en forma totalmente precaria. Hay personal fuera del marco legal que figuran como "arancelados".





La Secretaria Adjunta declaró: "Necesitamos urgentemente una respuesta del Ministerio de Salud. Se crearon cargos para los profesionales, se dispusieron suplencias extraordinarias para quienes venían trabajando en la pandemia, ¿cómo no va a haber una solución para este grupo de trabajadores que vienen desde años cumpliendo servicio irregularmente? La situación es insostenible".





"Vamos a hacer una denuncia ante el Ministerio de Salud y todos los organismos que correspondan; veremos qué nos responden. Agotaremos todas las vías para llevar adelante el reclamo", subrayó.





La dirigente denunció que mientras se llevaba a cabo la asamblea trascendió que, "por contactarse con el gremio, surgieron amenazas hacia compañeros y compañeras dando a entender que pueden quedar sin trabajo o que se van a privatizar servicios. Esto no puede estar sucediendo a 40 años de democracia, que haya compañeros con miedo es realmente preocupante", y agregó: "su salario es menos de la mitad de lo que está cobrando un empleado público. Los funcionarios deben recordar que sin estos trabajadores hoy arancelados y monotributistas el hospital no puede funcionar".





Domínguez informó que "hay situaciones parecidas en otras ciudades de la provincia, pasa en Gualeguaychú y también en Concordia". Por último, la dirigente detalló que "ya que no hemos recibido ninguna solución por parte de las autoridades del nosocomio, resolvimos que vamos a seguir llevando a cabo asambleas una vez a la semana. Esperamos que los compañeros que hoy no se sumaron se animen y participen".