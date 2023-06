“Debe haber propuestas, el marketing y agravio no interesan a los entrerrianos"

El candidato a gobernador por el radicalismo, Fabián Rogel, expresó que “las etiquetas, las descalificaciones y el agravio ya no le interesan a nadie y tampoco le resuelven los problemas al pueblo”.



“Quiero que lleguemos a las elecciones, tanto de presidente como de gobernador, con una conciencia plena por parte de los ciudadanos respecto de lo que están votando”, sostuvo y agregó: “Creo que la mejor manera de celebrar los 40 años de continuidad democrática sería con el hecho de que el pueblo, cuando acuda a votar, tenga una conciencia clara de lo que sus dirigentes le plantean al país y lo que plantean, en nuestro caso, a Entre Ríos”.



“Me gustaría mucho que pudiéramos decir que en estas elecciones, al celebrarse los 40 años de continuidad democrática, hemos hecho un esfuerzo inconmensurable para lograr que el pueblo sepa, acabadamente, en el país y en la provincia, por qué vota y en qué consisten las propuestas. Sería una manera de honrar la democracia”, remató el ex legislador, ex convencional constituyente entrerriano y actual candidato a gobernador.