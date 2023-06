Emanuel Gainza propone: "Reconstruir y ampliar la red de garitas de colectivo"

El pre candidato a intendente de la ciudad de Paraná por Juntos por el Cambio, Emanuel Gainza, estuvo este jueves junto a un grupo de vecinos, en una garita de colectivos sobre Avenida Larramendi y presentóEn este marco, se dirigió a, y dijo: "Estamos presentado nuestro noveno compromiso con la ciudad de Paraná: sobre una situación que para nosotros es tremenda, es preocupante, que nos tiene que importar a todos, y sobre todo una situación que ya no se puede mirar tampoco para otro lado, que esGainza manifestó su preocupación por la actual situación del transporte público en la ciudad y destacó la necesidad de tomar medidas concretas para mejorar la calidad del servicio. En relación a los paros recientes y futuros, expresó: "Nosotros venimos esta semana con el paro que tuvimos el día martes, con el nuevo anuncio del paro que viene, para la semana que viene, y creo que más allá de la discusión salarial, lo que no se puede hacer es seguir para otro lado. La municipalidad necesita tomar medidas concretas para garantizar que la gente pueda volver a disfrutar de un servicio, por lo menos, normal. Hoy tenemos problemas en las frecuencias, con la limpieza de las unidades, los recorridos, y creo que, sí o sí, la municipalidad tiene que tomar un rol, ponerse por delante de esta discusión y empezar a buscar soluciones para este problema que aqueja a miles de usuarios todos los días en la ciudad de Paraná".En cuanto a su propuesta, Gainza señaló:Además, el precandidato, propuso la reconstrucción de una red de garitas en los barrios:La idea de Gainza incluye la implementación de puntos seguros en cada garita: "Nosotros proponemos además la reconstrucción de la red de garitas, sumarle a cada Garita, un punto seguro, que es otra iniciativa de esa función a otros lados, que es una cámara de seguridad, más un botón, y lo que hace es emitir una alerta al centro de monitoreo, en cualquier caso, que haya algún accidente o alguna situación de inseguridad, para que la gente pueda tomar su colectivo tranquilo".En relación a la aplicación CuandoSubo, Gainza destacó la necesidad de su correcto funcionamiento:Por último, el candidato destacó la importancia de que el intendente de Paraná asuma un rol activo en esta problemática: "Es importante que el intendente de Paraná se ponga al frente de esta discusión. La municipalidad en tres años y medio no ha tomado una sola medida concreta para mejorar la calidad del sistema. Hoy la gente sigue disfrutando de un sistema que en realidad no funciona, que no puede mejorar su prestación, que llega tarde al trabajo, que pierde el presentismo o que, por ejemplo, no puede ir a la escuela. Esas son cosas que tenemos que corregir y que tenemos que ponernos al frente de la discusión".