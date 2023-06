“Sí, hay mujeres”, la jornada que lideró Stratta sobre ley de paridad integral

“Ratifico el camino que transitamos cuando constituimos la red multipartidaria y multisectorial para la igualdad, un ámbito donde las mujeres con diferentes caminos y trayectorias aunamos esfuerzos y miradas para sancionar la reforma política más importante de las últimas décadas”, comunicó ala vicegobernadora Laura Stratta al encabezar la jornada de formación sobre la ley de paridad integral, denominada “Sí, hay mujeres”.“Sí hay mujeres que empujan, transforman y honran el lugar que representan, estamos para mostrar que estamos, tenemos un camino recorrido, nos formamos y nos capacitamos, pero sobre todo construimos y transformamos la realidad que nos atraviesa y nos interpela”, fundamentó.Y agregó: “Ratificamos el compromiso mirando hacia adelante, los desafíos que tienen que ver con la fortaleza de lo colectivo, la multiplicidad de miradas que se aúnan para decir `sí hay mujeres, si estamos en los territorios y en las organizaciones´. De eso se trata Entrerrianas, porque las mujeres protagonizamos este tiempo y tenemos que motorizar las transformaciones del tiempo que viene”.“Cuando comenzamos a gestar la ley de paridad integral nos dimos cuenta que las desigualdades nos atraviesan por el solo hecho de ser mujeres y el debate de la paridad no es político sino social, por eso pasamos a ser una provincia de vanguardia porque no hay en el país una ley de paridad”, resaltó la vicegobernadora.Según Stratta, “en épocas de cierres electorales escuchamos decir que no hay mujeres, pero sí hay y lo dice la experiencia, la trayectoria, la militancia y el hacer en el territorio”. “Venimos a reivindicar ese camino y a erradicar esa frase tan poco sana porque, además, no hace justicia de la realidad”, sentenció.Consultada a la vicegobernadora sobre la posibilidad respecto de que sea una mujer la que encabece una fórmula a la Gobernación, ésta sostuvo: “La paridad se inscribe en una línea histórica y como es un proceso, en estas elecciones mostrará una cara y en el 27 podrá mostrar otra arista. Tanto en el oficialismo, como en la oposición y el vecinalismo hay mujeres que protagonizan, pero a la paridad hay que darle tiempo”.En el encuentro, que se desarrollaba en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, se brindaron herramientas para la conducción de espacios políticos y de la sociedad civil. La capacitación estaba a cargo de dos especialistas, la Mg. en Diseño y Gestión de Programa Sociales, Guillermina Curti; y la periodista y especialista en Comunicación Política, Julieta Waisgold. Además, se realizó un conversatorio sobre experiencias de mujeres en espacios de gestión relevantes de nuestra provincia.