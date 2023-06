Paniagua: “San Benito tiene un gran atraso y queremos que esto cambie”

El precandidato a intendente de San Benito, Martín Paniagua, sostuvo que la localidad aledaña a Paraná “tiene un atraso de, por lo menos, 30 años y queremos que esto cambie”. En los estudios de, puso de relieve que “son muchas las demandas de la gente”.“Es un compromiso que hemos asumido. El intendente es el funcionario más cercano y tiene que darles respuesta. También tiene que haber un gabinete trabajando para eso”, señaló el dirigente del Justicialismo quien manifestó que su postulación “es aportarle un poco de oxígeno a la política en San Benito; representamos la renovación, de manera muy seria, con un proyecto de desarrollo estratégico”, afirmó.La docente Marcia Fabricius lo acompañará en la fórmula para viceintendenta.Durante el programa, consideró que “cada barrio tiene su particularidad. Hay urgencias que se tienen depende el lugar”.Asimismo, admitió que la localidad “creció demasiado. En 2010 no llegaba a 10.000 la cantidad de habitantes y hoy estamos hablando de casi 30.000. Las obras de infraestructura no han ido a la par”, al tiempo que “ha crecido sin planificación ni ordenamiento territorial, lo cual trae un montón de problemas. Faltan servicios básicos”.Por ello, sostuvo que “hay que darles mayor estabilidad a los trabajadores municipales y mejorar las condiciones laborales de los mismos, porque son el eslabón más importante para la gestión. Poder brindar servicios de calidad depende de cómo estén ellos”.“Cuando seamos gestión vamos a transparentar los gastos, porque hoy acceder a cómo se gastan los recursos de los vecinos es casi imposible. Es una municipalidad que sigue funcionando como para esos 10.000 habitantes de 2010. En gran parte es gestión e involucrarse en los problemas que tienen los vecinos, porque a veces las soluciones no requieren de grandes obras de infraestructura ni montos de dinero”, recalcó.Otro punto que resaltó es que “vamos a promover las comisiones vecinales, porque hoy solamente funcionan cinco. Deben tener herramientas para que la representación sea válida”.“Hoy si voy para hablar con el intendente tengo que pagar un sellado. Eso habla de la lejanía con la gente. A esto lo vamos a eliminar”, aseguró. Y afirmó que “será un eje de gestión ir a hablar con el vecino”.“La gente está muy enojada con el servicio, pero se da la particularidad de que San Benito no discute el transporte urbano. Nosotros planteamos que este tema se tiene que debatir como Área Metropolitana. El año que viene finaliza la concesión del servicio y nosotros queremos discutir el tema como municipio”, expresó Paniagua.Y continuó: “Hoy Paraná nos presta el servicio, pero el recorrido deja al 80 por ciento de San Benito sin acceso al mismo y quienes pueden hacerlo tienen dificultades por las deficiencias en la prestación”.Finalmente, el joven dirigente de San Benito, recordó que “desde hace tiempo (Adán) Bahl nos parecía el mejor candidato para pelear la Gobernación” y subrayó su gestión al frente del municipio de la capital entrerriana, al igual que las acciones que llevó adelante cuando fue ministro de Gobierno y vicegobernador.