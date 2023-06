Libreta Digital: brindarán capacitaciones para facilitar el acceso al sistema

Libreta Digital | Consulta de calificaciones e inasistencias en SAGE

Al finalizar el primer trimestre escolar, en las escuelas se procede a cargar las calificaciones en las libretas de cada estudiante. A diferencia de años anteriores, la libreta no se entrega en formato papel, si no que se deben consultar las calificaciones a través de las libretas digitales en el Sistema SAGE, del Consejo general de Educación.constató que, al cierre del trimestre, muchos padres tenían dificultades para acceder al sistema y consultar las calificaciones de sus hijos. Este tema fue planteado al presidente del Consejo General de Educación (CGE) Martín Müller quien destacó a este medio que “se realizará una capacitación y difusión para que las familias que aún no conocen como acceder al sistema (lo puedan hacer)”.“(La Libreta digital) es algo nuevo que muchas veces puede traer problemas, sobre todo en el caso de los docentes que son padres y deben crearles otro usuario distinto al que usan para su trabajo, pero es muy fácil de resolver”, aseveró.En este sentido, señaló que “existe una cobertura digital universal en toda la provincia con el sistema de libreta digital, que permite quien lo desea imprimirla y entre lo pueda realizar”.Por otro lado, el titular de la cartera de Educación de la provincia hizo referencia al dictado de clases durante este 2023: “Con respecto a las condiciones climáticas, el frío comenzó más tarde y no se implementó nada en particular. Más que las acciones que ya se vienen desarrollando para poner en condiciones las escuelas”. Además, detalló que la provincia realiza “una enorme inversión en infraestructura educativa”.Por otro lado, Müller mencionó que se trabaja con el Ministerio de Desarrollo Social para fortalecer las partidas de comedores y los refuerzos alimentarios, “esta proyectado las escuelas primarias, por el tema de la extensión horaria, y además en las escuelas secundarias que muchas de ellas no tienen el servicio de comedor, algo pendiente con el Ministerio”, cerró.