Juntos por el Cambio inscribió la alianza sin cambio de nombre

Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio (JxC) ratificaron el nombre de la coalición y validaron sus alianzas al interior del frente opositor, sobre el filo del vencimiento del plazo para la inscripción de los espacios que competirán en las elecciones primarias PASO del 13 de agosto.



"Queda confirmado el nombre de JxC", dijo a la prensa el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, el primero en salir de la reunión que mantuvo la coalición en la sede del radicalismo, en Alsina 1786 de esta capital.



El dirigente radical también descartó la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, una iniciativa impulsada por el propio Morales y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tuvo en vilo a la coalición durante las últimas semanas.



"Después de la elección veremos. Hasta el minuto final que nos toque hacernos cargo, si el pueblo decidiera eso, vamos a seguir hablando con fuerzas políticas para fortalecer las posibilidades de gobernar el país", remarcó Morales.



Tanto la ratificación del nombre de la coalición como la decisión de no incorporar en esta etapa a Schiaretti fueron también confirmados por el titular del PRO, Federico Angelini.



"El PRO llegó unido a esta instancia. Hemos podido llegar a un muy buen acuerdo. Se llama JxC", anunció Angelini al salir del encuentro.



En relación a la posible incorporación del gobernador cordobés, que provocó el rechazo del grupo del PRO que encabezan la precandidata presidencial Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri, Angelini remarcó: "Tiene la posibilidad a partir del 10 de diciembre. Se puede sumar a un acuerdo parlamentario".



Ante esta realidad, Schiaretti inscribió ante la Justicia electoral su propia alianza, que nuclea a peronistas no kirchneristas, llamada "Hacemos por Nuestro País".



Quien sí tuvo el aval la semana pasada por parte de todos los presidentes de la coalición fue el diputado de Avanza Libertad (AL) José Luis Espert.



"La preocupación era mantener la cohesión y el respeto de los integrantes de la alianza y que empecemos a discutir los problemas de la gente", resaltó Espert al retirarse del cónclave.



Sobre si será precandidato a la Presidencia o a la Gobernación bonaerense -algo que también genera tensión entre el 'bullrichismo' y el 'larretismo'- Espert dijo: "Lo vamos a decidir en los próximos días en función de lo que que mas le convenga a la gente y a la alianza opositora al kirchnerismo".



Respecto de la apertura de la coalición a nuevas incorporaciones, el diputado remarcó que "se necesita un enorme músculo político para todas las reformas que se tiene que hacer en argentina".



"Si estamos de acuerdo con las cosas que hay que hacer, y el respeto a la Constitución, podemos discutir la inclusión de cualquier persona", destacó en referencia a la llegada tanto de Schiaretti como del diputado de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei.



Sin embargo, el factor Milei sigue causando tensión en otros dirigentes de la coalición.



Esta mañana fue Bullrich quien aseguró que haría una "alianza legislativa" con Milei, lo que provocó nuevas críticas de Morales



"Estamos muy lejos de Milei, espero que no esté negociando la venta de órganos y esas cosas. No comparto para nada", advirtió el jefe de la UCR.



Si bien recalcó que Bullrich "no propuso ninguna alianza electoral con Milei", Angelini sostuvo que "hay que formar alianzas para las reformas" y aseguró que "es mucho mejor un acuerdo con sectores ligados a la libertad que con (Sergio) Massa o (Carlos) Heller".



"Claramente hay cosas que nos diferencian mucho con Milei y hay otras, como en lo económico, que tenemos una posición parecida", indicó.



También participaron del encuentro Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), Eduardo Macchiavelli (PRO), Sergio Abrevaya (GEN), Alberto Asseff (UNIR) y Ricardo Maqueda (Partido Demócrata Progresista).



"Muy conforme. Ustedes saben las idas y vueltas de cada cierre. Estamos muy contentos. Hemos podido constituir una alianza con siete partidos nacionales", indicó Ferraro.



Pese a ser el titular de uno de los partidos que promovía la incorporación de Schiaretti, Ferraro sostuvo que tiene "un sabor agridulce" porque la coalición se amplió con el arribo de Espert.



"Lo importante es ver como se puede ampliar la base de representación de JxC", agregó.



En ese sentido, Abrevaya -quien llegó al mitin en representación del partido de Margarita Stolbizer- expresó: "Lamentablemente se llegó hasta acá. Hacia adelante hay que seguir ampliando. Llegar al Gobierno con la mayor cantidad de partidos". Además, indicó que desde el GEN ven a Milei como "un autoritario" y que "no compartirán sus proyectos".



Al finalizar la reunión en la sede de la UCR, JxC emitió un comunicado en el que afirmó que "la alianza estará integrada" por los partidos UCR, PRO, CC, GEN, UNIR, PDP, ERF y AL.



Mientras que como "apoderados" de la alianza quedaron designados Juan Manuel López, Mariana Stilman, Santiago Alberdi, Lucas Incicco, Sebastián García D'Onofrio, Mariano Genovesi y Gustavo Atilio Lema.



En cuanto al "reglamento electoral" para la confirmación de las listas, las autoridades determinaron que "el piso será del 20%" y que se utilizará "el sistema D' hondt para su integración", en el caso de "los Parlamentarios del Mercosur".



Por su parte, para las listas de diputados y senadores "cada distrito determinará su reglamento electoral".



A su vez, el órgano de Gobierno de la alianza estará integrado por Ferraro y Paula Oliveto (CC), Jorge Enríquez y Macchiavelli (PRO), Morales y Ramón Mestre (UCR), Pichetto y Jorge Franco (Encuentro Republicano Federal).



Por la noche, desde la coalición difundieron su plataforma electoral llamaron a "reconstruir" el país a través de una "transformación profunda, estructural".



"Hoy encarnamos una propuesta de la que todos nos sentimos parte. Llevamos orgullosos el logro de haber mantenido la unidad en una situación en la que otras coaliciones fracasan. Nos mantenemos juntos sin negar las tensiones, porque son necesarias y enriquecen los puntos de vista y las decisiones", indicaron en el documento al cual tuvo acceso Télam.