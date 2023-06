Concepción del Uruguay: Lauritto confirmó que será precandidato a intendente

José Eduardo Lauritto confirmó que será precandidato a Intendente de Concepción del Uruguay en las próximas elecciones del 13 de agosto de 2023. Lo hizo a través de una carta personal dirigida a las vecinas y vecinos de la ciudad, en la cual manifiesta sus expectativas y los desafíos por venir.En la carta que lleva su firma de puño y letra manifiesta: “A las vecinas y vecinos: Porque lo entiendo como un compromiso con mi ciudad. Porque así me lo han hecho sentir compañeros y ciudadanos uruguayenses. Por ello, me presento a la consideración pública como precandidato a Intendente de nuestra querida Concepción del Uruguay, en las elecciones a celebrarse el domingo 13 de Agosto de 2023”.“Estamos viviendo tiempos difíciles. Es en estos momentos en los cuales debemos enfrentar los nuevos desafíos. Mi trabajo será dialogar con el vecino, auténtico dueño de la ciudad”.“No tengo rencores, viejas peleas o traiciones. Me presento con las manos extendidas para todos. Ofrezco voluntad de trabajo, honestidad, vocación de servicio y solidaridad”.“Tengo más proyectos que recuerdos. Esto es lo que me moviliza a seguir conversando con ustedes, a visitar cada barrio, a reunirme con cada una de las instituciones para que trabajemos en conjunto las soluciones a nuestros problemas”.“Estoy abierto a todas las inquietudes, a todas las ideas, a todos los proyectos, para hacer posible la Concepción del Uruguay de los próximos años”.“Humildemente, aspiro a que me sientan como una persona cercana y es mi anhelo que, al hacerlo, interpreten que puedo representar sus esperanzas. Estemos juntos. Juntos por Uruguay. Un fuerte abrazo. José Eduardo Lauritto”.