Bordet: “Cuando un gobernador promete una obra, la cumple”

El detalle de las obras viales



El gobernador Gustavo Bordet encabezó este miércoles el acto de apertura de ofertas de obras viales para las localidades de Larroque, Pueblo Liebig y San Benito. “En el caso de Larroque se trata de una gran obra para el desvío del tránsito pesado y que es complementaria a la pavimentación de la ruta 51, que ya está terminada y mejorará la transitabilidad vial en la zona; la repavimentación del acceso a Pueblo Liebig y la pavimentación de la arteria de ingreso a San Benito”, comunicó el mandatario entrerriano aY agregó: “Son obras que fueron diseñadas y en las que hoy damos un paso importante para avanzar en mejorar las condiciones integrales de los tres municipios, lo que se replica en otros municipios, porque estamos a punto de terminar la conexión entre Crespo y Racedo, además del acceso a Aldea Protestante y la pavimentación entre Viale y la rotonda de Crespo, mientras seguimos con muchas obras en distintos puntos de la provincia, como en la ruta 23 que une Pronunciamiento con Villa Elisa y que registra un muy buen ritmo de obra”.“En material vial, pese a la gran demanda contenida por la paralización de las obras durante la gestión anterior, hoy tenemos un ritmo muy positivo y también programamos y proyectamos nuevas obras para que Entre Ríos pueda mejorar sistemáticamente la construcción vial”, sentenció Bordet.En relación al reclamo por los inconvenientes en la ruta 35 que une Maciá con Viale , comunicó que “la obra es financiada por la Corporación Andina de Fomento, que es un organismo internacional, y ya está en la última etapa para llamarse a la licitación”. “Entiendo y respeto la ansiedad de los productores, porque es una obra que se prometió mucho, quizás no la de los dirigentes políticos de la zona de Viale que están en campaña, pero ellos saben que la obra tiene financiamiento y que cuando un gobernador promete una obra, la cumple”, reafirmó Bordet.“Siempre trabajamos sin mirar el signo político del intendente porque las elecciones pasan y después hay que trabajar, por eso, cumplimos con todos los intendentes de todos los signos políticos, con algunos de los cuales, me une una amistad porque son ocho años gestionando en conjunto”, recalcó.Finalmente, destacó “el respeto, tolerancia y convivencia en Entre Ríos, donde hay diálogo, respeto y tranquilidad”. “En esta provincia hay paz y ese es un legado importante que le dejaremos a los entrerrianos”, sentenció.La obra licitada para San Benito, departamento Paraná, es la realización de pavimento y urbanización de la avenida Guido Marizza, en el tramo entre las calles República de Eslovenia y Basavilbaso, con 1.118 metros de longitud. El presupuesto oficial es de 206.692.115 pesos y el plazo de ejecución es de tres meses.La primera etapa consiste en la extracción de la calzada de rodamiento de ripio natural y la demolición de la carpeta asfáltica bituminosa, ambas calzadas contenidas entre cordones cuneta y badenes de hormigón. Luego, se construirá una calzada de rodamiento de asfalto bituminosa de diferentes anchos.Además, se relizarán veredas de hormigón a ambos lados de avenida Guido Marizza, en casi la totalidad del tramo, y se colocarán semáforos en las intersecciones de esta arteria principal con, avenida Friuli y en su finalización con Basavilbaso. Para favorecer el resguardo de peatones, está prevista la construcción de apeaderos para transporte público, sendas de cruce peatonal y la separación de carriles de circulación con señalamiento horizontal de bandas amarillas.Respecto a la obra de acceso a Pueblo Liebig, se incluye el bacheo y reconstrucción desde la ex ruta provincial 26 hasta esa localidad del departamento Colón. El presupuesto oficial de 143.641.397 pesos y un plazo de tres meses.Con la finalidad de restablecer las condiciones de transitabilidad y seguridad, el proyecto comprende la intervención en 4.900 metros del acceso, que actualmente presenta deterioros en diferentes sectores. Se prevén bacheos y reconstrucción total en dos sectores con sus respectivos drenajes debido a la presencia de agua en las napas inferiores, sellado de fisuras, señalización horizontal y reconstrucción de las barandas de protección del puente existente en el tramo.En cuanto al llamado a licitación pública para la pavimentación de la avenida 25 de Mayo, de la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú, los trabajos comprenden obras básicas y la construcción de la calzada de hormigón. La obra tiene un presupuesto oficial de 285.673.151,39 de pesos y un plazo de ejecución de cuatro meses.El proyecto consiste en la prolongación de la avenida 25 de Mayo, desde el actual camino utilizado como desvío de tránsito pesado, hasta calle Eva Perón. El diseño propuesto consiste en la construcción de dos calzadas de hormigón con cordón integral, separadas con un cantero central, garantizando de esta manera la seguridad y resguardo peatonal.Complementariamente a se prevé la ejecución de un sistema de desagües sobre avenida 25 de Mayo y sobre un tramo de calle Moreno, constituido por obras hidráulicas que están conformadas por 10 cámaras de captación, siete cámaras de inspección o registro, dos alcantarillas de hormigón armado, canales, badenes y conductos de caños de diferentes diámetros.Se realizarán también trabajos de señalización horizontal y vertical en todo el tramo, y la incorporación de lomadas reglamentarias sobre la avenida 25 de Mayo.Comprende además la extracción de árboles, forestación compensatoria, retiro de cerco perimetral, terraplenes y construcción de cordones de hormigón.Las demoliciones, excavación no clasificada, traslado columnas para luminarias y traslado de postes, excavación para fundaciones de obras de arte y provista de caños de hormigón estará a cargo del municipio de Larroque a través de un convenio marco.