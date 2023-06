Destitución: el STJ denegó recurso a Goyeneche pero puede ir a la Corte Suprema

La destitución

Las razones de Goyeneche

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) denegó la concesión del Recurso Extraordinario Federal, planteado por Cecilia Goyeneche, exprocuradora adjunta y exfiscal Anticorrupción de la Provincia, quien busca que se revea su destitución. De esta manera, el máximo tribunal de la provincia, le rechazó a Goyeneche uno de los últimos mecanismos previstos para que su remoción sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ahora, debería recurrir en queja.La sentencia del STJ se dictó este martes y, en rigor, denegó el Recurso Extraordinario Federal contra la sentencia anterior del Superior, que el 10 de marzo de este año, rechazó el Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de destitución dada a conocer el 24 de mayo de 2022 dictada por el Jurado de Enjuiciamiento.La decisión fue adoptada en forma unánime por los jueces Miguel Ángel Giorgio, Leonardo Portela, Laura Soage, Germán Carlomagno y Gervasio Labriola. De esta forma, la única herramienta que le queda a la ex procuradora adjunta, para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el proceso que terminó en su destitución, es el recurso de queja.Los magistrados señalaron que el planteo de Goyeneche no cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la ley ni tampoco las causales creadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema para conceder una apelación. “El recurso extraordinario carece de fundamentación apta para acreditar la cuestión federal suficiente”, dijeron.Goyeneche había argumentado que la sentencia de marzo había confirmado una decisión “ilegítima y arbitraria”, en el marco de un proceso en el cual supuestamente no se respetaron ninguna de las garantías del derecho de defensa. Incluso, sostuvo que fue juzgada por una típica “comisión especial” que la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional prohíben, y cuestionó la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de remover del proceso a la totalidad del Ministerio Público Fiscal, entre otras objeciones.Por lo tanto, había considerado que existe cuestión federal, en tanto se encuentra en tela de juicio el alcance de su derecho de defensa en juicio, en particular, a ser juzgada por los jueces naturales y un órgano imparcial.Además, Goyeneche dijo que fue enjuiciada por un tribunal parcial, acusada por un órgano que no es el legal ni constitucionalmente previsto, sino que fue “elegido” discrecionalmente por sus juzgadores, y que la sentencia que funda su destitución no valoró la prueba producida ni brindó argumentos para subsumir la conducta que se le atribuye en las causales de remoción.Previamente a la decisión del STJ de este martes, en representación del Ministerio Público Fiscal, dictaminó la Procuradora Adjunta interina Mónica Elizabeth Carmona, propiciando la concesión del recurso, por entender que la separación de la totalidad de los funcionarios del MPF de la actuación como parte acusadora en el Jury era un agravio de rango constitucional suficiente para que se aceptara el planteo de Goyeneche.La pretensión de la exprocuradora fue rechazada por unanimidad, por los miembros del STJ Germán Carlomagno, Miguel Ángel Giorgio, Leonardo Portela, Laura Mariana Soage y Gervasio Labriola. El primero en votar fue Giorgio, quien afirmó que “no se encuentran presentes ninguno de los supuestos de procedencia contenidos en el artículo 14 de la ley 48 que define las distintas hipótesis que pueden llegar a constituir una cuestión federal como tampoco en algunas de las causales creadas en forma pretoriana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.A lo anterior, Giorgio agregó: “En definitiva, los reproches que exhibe el recurso giran en derredor de cuestiones procesales y de Derecho Público local, en el marco de un proceso político de remoción, asuntos que por regla son ajenos a la instancia extraordinaria de la CSJN”. Y más adelante: “No se advierte aquel perjuicio real y concreto que dice haberle ocasionado las supuestas irregularidades procesales que denuncia”.El vocal del STJ dijo además que “no se advierte aquel perjuicio real y concreto que dice haberle ocasionado las supuestas irregularidades procesales que denuncia”, tales como el apartamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y su reemplazo por un fiscal ad-hoc. “Los argumentos que en derredor a este tópico esboza nuevamente la recurrente resultan vagos, imprecisos y conjeturales y no logran demostrar el gravamen que, como exigencia federal, invariablemente ha impuesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como requisito para emitir un pronunciamiento”, agregó.Giorgio aportó otro dato relevante al fondo del asunto: Goyeneche investigaba la causa más resonante contra la corrupción en Entre Ríos, pero el vínculo directo con uno de los imputados en el caso terminó motivando su destitución. Sobre eso, el juez advirtió que “el agravio por el cual sostiene que su derecho de defensa se vio cercenado por el hecho de que el fiscal ad-hoc hubiera tenido algún tipo de vinculación político/partidaria con el oficialismo provincial, resulta meramente conjetural, pues parte de la elucubrada idea de que la acusación estuvo motorizada por ciertos funcionarios públicos que habrían sido investigados en la causa (de los contrataciones ficticias) y que compartirían afinidad político/partidaria con el fiscal ad-hoc abocado al jury (sin siquiera individualizar quienes son esos funcionarios por ella investigados en aquella causa), se trata de un gravamen meramente hipotético y conjetural sin sustento alguno”.El miembro del STJ, a cuyo voto adhirieron Portela y Soage, consideró que los argumentos de Cecilia Goyeneche son “vagos, imprecisos y conjeturales”. Y enfatizó: “Nada dice para acreditar cómo es que se vio dificultada de ejercer su derecho de defensa; no dice de qué defensa se la privó, qué argumentos no pudo dar, qué pruebas conducentes o relevantes no pudo producir, sino que se limita a volcar afirmaciones generales, formalistas y alarmistas sin atención a las concretas y singulares circunstancias del caso”.Por su parte, Carlomagno se remitió a las palabras de Giorgio y acotó que “no aparece configurada la cuestión de índole federal que requiera el ejercicio de la facultad jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que el embate de la recurrente conduce a la ponderación de normas de derecho público local”, cuyo tratamiento por la Corte no corresponde. Finalmente, Labriola adhirió a la denegación del recurso y se logró la mayoría absoluta requerida por la ley para el dictado de la sentencia del Alto Cuerpo.A partir de ahora corre el plazo para que Goyeneche, como lo ha manifestado, presente un recurso de queja ante la Corte Suprema, como última herramienta para intentar dejar sin efecto lo resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento y se la restituya en el cargo.En mayo de 2022, en una decisión por mayoría, el Jurado de Enjuiciamiento decidió la destitución de Cecilia Goyeneche, por lo que fue removida de su cargo como Procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos y de su función como fiscal anticorrupción. Los que se inclinaron por la destitución fueron los vocales del STJ, Daniel Carubia, Juan Ramón Smaldone, Gisela Schumacher, el legislador del PJ Armando Gay y el representante del Colegio de la Abogacía, Gonzalo García Garro. A favor de Goyeneche lo hicieron la titular del Jurado, Verónica Mulone, y el diputado peronista, Gustavo Zavallo.El Jury en su contra se abrió el 30 de noviembre de 2021 a raíz de una denuncia por supuesto mal desempeño en sus funciones, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y graves desórdenes de conducta. Se la acusó por no haberse excusado de la causa de los Contratos Legislativos, debido a una supuesta relación comercial con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, que además era amigo y socio de su esposo, Sebastián Orlando Bertozzi.Entre otros argumentos que expuso Goyeneche en su recurso extraordinario, y que el STJ no tuvo en cuenta, hizo referencia al contexto de las denuncias que precedieron al inicio del proceso de enjuiciamiento, en alusión a la causa por los contratos en la Legislatura. Afirmó que el planteo recusatorio que allí se le hizo fue realizado en base a afirmaciones falsas, con el sólo fin de deslegitimar la investigación que llevaba adelante.La funcionaria destituida reprochó también la separación del proceso de Jury de la totalidad de los integrantes del Ministerio Público Fiscal –112 miembros– para seleccionar del listado de conjueces del STJ a quien llevó adelante la acusación como fiscal ad hoc, Gastón Justet. Recordó también que de los 17 conjueces a los cuales se fue solicitando que sustituyeran al MPF, 15 de ellos se negaron a hacerlo expresando que consideraban ilegal e inválida tal designación, y recién el penúltimo de la lista aceptó el cargo.Según Goyeneche, Justet –fallecido en noviembre de 2022– tenía “una larga trayectoria en el oficialismo local que se mantiene al mando del Ejecutivo entrerriano desde 2003 hasta hoy”, en referencia al peronismo, lo que evidenciaría que el Jury en su contra no buscó sino interferir en las investigaciones de corrupción y afectar la independencia del Ministerio Público Fiscal. Fuente: (UnoEntreRíos-PáginaJudicial).