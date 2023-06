UPCN destacó las modificaciones al proyecto de ley de protección integral

UPCN llevó adelante este martes un nuevo plenario provincial de delegados del COPNAF. Los dirigentes informaron a los trabajadores del organismo, reunidos en frente al Ministerio de Desarrollo, que tras la participación del Sindicato en el debate del proyecto que reforma la actual Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la normativa será modificada.



"Estamos contentos de haber conseguido una respuesta. Hemos logrado que se reconozcan algunos puntos importantes que reclamamos. Pertenecemos a una entidad gremial que propone y discute, y si es necesario pelea y confronta", dijo Pedro Godoy, referente de UPCN en el COPNAF.



"Este es un momento muy especial, no podemos modificar una normativa todos los días", declaró el dirigente.



Por su parte, la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, manifestó que "se decide nada más y nada menos que el futuro del organismo y también el futuro de los trabajadores".



"Había desacuerdo con algunos de los puntos que contenía el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo; así lo hicimos saber en la comisión de legislación general del Senado, donde asistimos y fuimos escuchados por los senadores. Planteamos, cuál es la problemática del COPNAF y hacia dónde tenemos que apuntar con un proyecto de ley", dijo la dirigente.



"La nueva redacción contemplaría las licencias profilácticas y por capacitación -que antes figuraba sólo como una exigencia-", explicó Domínguez y agregó: "En las próximas horas vamos a contar con el borrador que lo vamos a ir revisando en cada uno de los lugares de trabajo para ver si realmente se condice con los planteos que hicimos los trabajadores y trabajadoras".



Por su parte, "se comenzará a analizar la situación salarial que es uno de los puntos fundamentales que tiene este proyecto de ley", subrayó.



La Secretaria Adjunta valoró el momento en el que se conformó el primer plenario provincial "para hacer llegar las inquietudes a la legislatura. Si no nos hubiéramos movilizando en los lugares de trabajo cuando nos enteramos por los medios de comunicación de esta iniciativa, no sabríamos de qué se trata el proyecto, porque nunca pasó por nuestras manos".