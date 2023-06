Reunión clave para el Frente de Todos: Cristina recibió a Massa y a De Pedro

Foto: Cristina con Massa Crédito: Archivo

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, se reunió con los principales aspirantes presidenciales en la interna del Frente de Todos: el ministro de Economía, Sergio Massa, y el del interior, Eduardo "Wado" de Pedro.



Según pudo confirmar Noticias Argentinas, el encuentro tuvo lugar en el despacho de la vicepresidenta en el primer piso del Senado.



El ministro de Economía llegó a la oficina después de la presentación del anuncio de inversión que realizó la automotriz Ford para producir la Nueva Ranger en Argentina.



Mientras tanto, el ministro del Interior pasó por el Congreso antes de encabezar un acto en Ezeiza junto al intendente local, Alejandro Granados.



Cristina Kirchner todavía no ha nombrado a un favorito públicamente para competir por el Poder Ejecutivo. Además, no está definido si habrá PASO o si se podrá encontrar el consenso que permita un candidato único.



Hoy vence el plazo para la inscripción de alianzas, en tanto que para presentar candidaturas hay tiempo hasta el 24 de junio.



Massa trabaja con su equipo en ajustar las metas previstas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



De hecho, durante el acto que encabezó en General Pacheco, aseguró que este lunes mantuvo varias reuniones en las que reconocieron que "la Argentina tiene un ancla que el Gobierno anterior dejó y que condiciona el desarrollo".



"Hablamos de importaciones y exportaciones y el fortalecimiento de reservas", detalló el titular del Palacio de Hacienda, y en ese marco destacó el "daño que la sequía generó".



Durante su visita al Congreso, Massa también pasó por la puerta del recinto de Diputados, una cámara que conoce a la perfección tras su gestión como titular de esa cámara.



Además el senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli publicó en su cuenta de Twitter que había recibido en su despacho a Massa "para hablar de las represas sobre el Río Limay".



La titular del Senado también tenía en agenda la visita del diputado y titular del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; y del intendente de José C. Paz, Mario Ishii.