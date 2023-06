Destituyeron a un juez laboral por violencia y maltrato laboral

El juez laboral Nº 1 Eduardo Elías Flores de Concepción del Uruguay fue destituido de su cargo tras una serie de denuncias en su contra.La denuncia que derivó en la destitución fue presentada por María Natalia Bordín, una ex secretaria del juez, quien lo acusó de, mencionando abuso de poder y desviación de funciones hacia ella y su familia.Bordín detalló que la situación comenzó en junio de 2021, cuando Flores propuso su participación en la elaboración de un Reglamento de Empresas. Sin embargo, la abogada consideró esta propuesta inapropiada para un funcionario judicial, lo que desencadenó una serie de actos de acoso laboral y violencia de género hacia ella. Esta situación llevó a que Bordín renuncie a su cargo interino como secretaria letrada del Juzgado Laboral Nº 1 de Concepción del Uruguay e incluso a su cargo titular dentro de la carrera judicial.La denuncia presentada por mal desempeño de funciones contra el juez Flores no prosperó durante el proceso de enjuiciamiento. Sin embargo, las denuncias de maltrato laboral fueron consideradas suficientemente graves y sustentadas para proceder a su destitución.El Jury de Enjuiciamiento es el órgano encargado de evaluar y juzgar la conducta de los magistrados, y en este caso ha tomado una decisión drástica y contundente.El Jurado de Enjuiciamiento, reunido en Acuerdo General, resolvió, “destituir al juez del Trabajo Nº 1 de la ciudad de Concepción del Uruguay, Eduardo Elías Flores, en orden a la causal de destitución establecida en el art. 15 inc. 9 de la Ley Nº 9283 (texto conf. Ley Nº 9513)”.En su alegato de clausura del jury contra el juez, el jefe de Fiscales desestimó las denuncias de los abogados Ángel Fernández y Matías Melgares; pero mantuvo la acusación en el caso de Natalia Bordín, quien fue secretaria suplente del juzgado de Flores y renunció tras denunciar hechos de violencia laboral.En tanto, el Jurado de Enjuiciamiento fue presidido por la abogada Verónica Mulone e integrado además por el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Omar Carubia; la vocal Gisela Schumacher y el vocal Leonardo Portela; el senador provincial Armando Gay; el diputado provincial Gustavo Zavallo, y Luis Leissa por el Colegio de la AbogacíaPor el Ministerio Público Fiscal participó el procurador general Jorge Amílcar García, mientras que la defensa técnica de Flores fue ejercida por la abogada Patricia Valín y el abogado Miguel Ángel Cullen.El juicio se desarrolló entre el 2 y el 8 de mayo pasados en el Salón de Actos del STJ.