Fernández y Von der Leyen a favor de acuerdo "equilibrado" entre Mercosur-UE

El presidente Alberto Fernández y la titular de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, dialogaron en Casa Rosada sobre el posible avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y coincidieron en destacar la importancia de acelerar las negociaciones para un entendimiento "equilibrado" y beneficioso.



Luego de mantener una reunión bajo el formato 1+1, en la que el Jefe de Estado estuvo acompañado por el canciller Santiago Cafiero, Fernández y Von der Leyen firmaron un memorándum de entendimiento sobre "insumos críticos" y brindaron una declaración conjunta a la prensa acreditada y medios internacionales.



Ambos reconocieron que el encuentro sirvió especialmente para dialogar sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y las trabas que impiden su concreción.



El jefe de Estado dijo que hay "voluntad política" de firmar, pero aclaró que a los impedimentos iniciales realizados por el bloque europeo se contrapone la necesidad de un acuerdo "equilibrado", que tenga en cuenta las asimetrías.



"Todos tenemos voluntad de llegar a un acuerdo. Los obstáculos están en nosotros y tenemos que empezar a removerlos. No es tan difícil removerlos si la voluntad política existe. Y de nuestra parte existe. Solo pedimos un acuerdo equilibrado, en el que todos ganemos", dijo el Presidente.



Fernández fue taxativo a la hora de señalar que desde el cono sur se pretende alcanzar una resolución positiva "que tenga en cuenta esas asimetrías", porque "de otro modo podría ocurrir que sea un acuerdo que beneficia claramente a la Unión Europea y no beneficia tanto, para no decir perjudica, al Mercosur".



Von der Leyen, por su parte, dijo que "sería importante" que el entendimiento comercial que podría generar un área comercial de 700 millones de consumidores "pueda firmarse antes de fin de año".



"Mi objetivo sería que hagamos todo lo posible para que se concluya lo antes posible. Queremos fijar un objetivo ambicioso, por ejemplo, que como muy tarde antes de que concluya el año se firme el acuerdo político", afirmó la titular de la Comisión Europea y manifestó que se tiene "una ventana de oportunidad para concluir el acuerdo".



Según explicaron fuentes diplomáticas a Télam, la mencionada "ventana" se debe a que la actual composición europea puede variar en las elecciones del año próximo.



La política alemana dijo que la UE ya envió al Mercosur una "carta" de intenciones para avanzar y Fernández habló de "tres puntos" que Argentina presentará a sus socios "no para trabar, sino para avanzar" en el acuerdo.



"Desde el Mercosur hemos trabajado para presentarle a la UE los requerimientos que el Mercosur hace para terminar con los desequilibrios o asimetrías que existen entre ambas economías y necesitamos aclarar para preservar el desarrollo propio de nuestra región", dijo el jefe de Estado.



Las fuentes diplomáticas puntualizaron que se trata de "tres documentos que se están trabajando con el resto de los países parte y que se presentarían en julio".



Respecto del Memorándum de Entendimiento suscripto antes de la declaración conjunta, se trata de un "marco" para posibilitar inversiones en áreas estratégicas, en particular, lo relacionado con energías renovables.



"Es la posibilidad de que Europa se involucre más activamente en la producción de litio, en agregarle valor a la producción a través de la producción de baterías, en la explotación de cobre, en la explotación de hidrógeno verde, en la implementación de plantas de licuefacción de gas, todas cuestiones energéticas que Europa necesita y que Argentina y el Mercosur en general pueden ser proveedoras", comentó Fernández.



Por su parte, Von der Leyen señaló que en torno a "las materias primas críticas" es importante crear "nuevas cadenas de valor que vaya más allá de la extracción".



"Es muy importante que el valor añadido se quede localmente, en la región. El litio es importantísimo, porque es importante para las transición a la energía limpia", destacó.



Aunque no fue un tema central de la declaración conjunta, la titular de la Comisión Europea fue consultada sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania y agradeció en dos oportunidades el "apoyo inquebrantable" de Argentina dentro del sistema de las Naciones Unidas.



"La guerra tiene un impacto en la economía internacional y es una amenaza a los principios de derecho internacional. Gracias de corazón por su apoyo inquebrantable", dijo.



Von der Leyen señaló que "la invasión rusa es un ataque flagrante contra los principios de la Carta de las Naciones Unidas y contra el derecho internacional" y, por lo tanto, "sigue siendo necesario apoyar al país objeto de la agresión para que defienda sus derechos".



"Si Rusia terminara los combates y la agresión, se terminaría la guerra. Si deja de luchar Ucrania, deja de defenderse y desaparece", añadió.



Además dijo que "la paz tiene que ser una paz justa y duradera" y defendió el plan del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, con 10 puntos que se derivan de la carta de la ONU o de las resoluciones de la ONU.



La visita de Von der Leyen a Buenos Aires forma parte de una gira que comprende Brasil, Chile y México -desde el 12 al 15 de junio-, en la que, según consignó la UE, la presidenta hará una serie de anuncios sobre proyectos en el marco de la estrategia Global Gateway.



La Unión Europea consideró que la puesta en marcha de estos anuncios "será mutuamente beneficioso y acercará aún más a ambas regiones".



En el marco de las negociaciones, Argentina y Brasil sostienen la necesidad de revisar las condiciones del acuerdo, en tanto que la UE impulsa para su concreción un nuevo programa de financiamiento, según comentaron las fuentes.



Entre las nuevas exigencias de la UE, figuran en particular medidas en materia ambiental contenidas en lo que se conoce bajo el nombre de Pacto Verde, con efectos negativos en las principales exportaciones del Mercosur hacia la UE, especialmente de productos como soja, carne vacuna, madera y biodiésel.



En ese sentido, el canciller Cafiero, luego de reunirse en Bruselas, en enero pasado, con el Alto representante de la UE para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destacó la voluntad de alcanzar "un acuerdo revisado con la Unión Europea, adaptado a un mundo y cadenas de valor en transformación".



"Entendemos que hay ciertos puntos que deben ser rediscutidos", completó.