Bordet y Bahl acordaron obra para el tratamiento de líquidos cloacales en Paraná

El proyecto incluye la construcción de un colector y la eliminación de 400 pozos negros para proteger el arroyo Antoñico. Además de minimizar el impacto ambiental y mejorar el servicio de la población existente, permitirá la construcción de nuevas viviendas en la zona. La provincia invertirá 494.101.951 pesos en esos trabajos.



Tras la rúbrica que se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, el intendente precisó que firmaron con el gobernador “un convenio que nos va a permitir licitar de manera inmediata una planta de tratamiento de líquidos cloacales”.



Destacó que “es una muy buena noticia, sobre todo para la zona sureste de la ciudad de Paraná”, y detalló que “concretamente, en la zona de calles Juan B. Justo y Pedro Zanni hay un complejo de vivienda del IAPV de 199 viviendas, que hoy arroja directamente la cloaca de manera cruda al arroyo Antoñico, generando un impacto ambiental negativo”.



Bahl explicó que “con el financiamiento que la provincia asigna al municipio, se va a construir un colector”, y adelantó que “ese colector va a permitir el tratamiento, por lo tanto, ese líquido local no irá más al arroyo, afluente que tenemos que cuidar, proteger para nosotros y para las generaciones futuras”.



Valoró también que “ese colector nos va a permitir, en distintos grupos habitacionales, eliminar 400 pozos negros que hoy tratan la cloaca de 400 viviendas de la zona”.



Por otro lado, destacó que “este colector y esta planta con los digestores y el tratamiento apropiado, nos están permitiendo también habilitar, o darle la factibilidad técnica por parte de la municipalidad, para que el gobierno de la provincia a través del IAPV construya nuevas viviendas; en este caso, en un terreno donado por el Sindicato de Empleados de Comercio”.



El intendente de Paraná, dijo que “esto es una muy buena noticia también para los empleados de comercio, porque a partir de esta obra se le asigna la factibilidad técnica para poder empezar el proceso de licitación y construir más viviendas en Paraná”.



Recordó que “cuando analizamos toda esta situación ambiental compleja y la necesidad de habilitar o darle la factibilidad a más terrenos, hicimos el estudio con nuestros ingenieros y buscamos esta, que es una solución relativamente económica, pero que nos permite resolver problemas de muchas viviendas”.



El intendente reiteró que “es una muy buena noticia”, porque “hay que cuidar nuestro río, nuestros arroyos. Una obra que, además, cuenta con previsión para ser adaptada al colector Tuyucúa cuando se construya, es decir, que planifica hacia adelante a Paraná”.



A continuación, señaló: “Quiero agradecer al gobernador Bordet por entender esta prioridad y acompañarnos. Son obras que no se ven, que no vamos a inaugurar, pero que cuidan lo nuestro, lo que es de todos”. Plazos e inversión Según precisó Bahl, se trata de una obra “muy rápida, que estimamos terminar en aproximadamente 120 días, por supuesto, previo al llamado de licitación pública, que tiene un plazo de ejecución de 60 días desde el llamado hasta la adjudicación”.



“El municipio tiene un equipo muy profesional, así que los tiempos se hacen de manera muy eficiente y estimamos darle una rápida solución, fundamentalmente para que la construcción de las viviendas del Sindicato Empleado de Comercio se pueda llevar adelante. Es una inversión importante, que está destinada a salud y aproximadamente van a ser unos 500 millones de pesos”, agregó. El convenio La provincia otorgará un aporte no reintegrable hasta el monto comprometido en este convenio, mientras que el municipio se obliga a ejecutar en forma completa los trabajos correspondientes a la obra, de conformidad al proyecto respectivo.



Además, se estableció que la obra será realizada íntegramente por la municipalidad, mediante el sistema de contratación que determine, de conformidad a su normativa vigente.



También se indicó que el municipio se compromete a iniciar la obra en un plazo que no podrá ser superior a los 120 días corridos de suscripto el presente convenio, y a culminarla en el lapso de 540 días corridos previsto en el proyecto técnico. Cualquiera de los plazos indicados podrá ser prorrogado por única vez por causas debidamente justificadas y aceptadas por la provincia.



La obra cuenta con un presupuesto oficial de 494.101.951 pesos, que serán aportados en su totalidad por el gobierno provincial.