Políticas para la República impulsa Programa de Prevención de Suicidio

Entre Ríos, la provincia con tasa más alta de suicidios en el país

En el marco de una nueva sesión legislativa, el Bloque Políticas para la República (PR) presentó un proyecto de ordenanza que crea el "Programa Municipal de Prevención del Suicidio", con el fin de generar concientización, sensibilización y seguimiento de las personas que se encuentran en situación de riesgo.El proyecto presentado por los concejales Beccaría y Murador del Bloque PR busca abordar la prevención a través de tres partes que son la Concientización, con acciones para la toma de conciencia profunda, acerca de las situaciones que sean vulnerables a los riesgos suicidas, conociendo las consecuencias de las propias decisiones, Sensibilización, para desarticular los modos de comportamiento frente a la problemática, a través de un proceso de descondicionamiento, a fin de aumentar la empatía y la solidaridad comunitaria, identificando patrones en que amenacen la integridad de la persona, y Seguimiento, vigilando y monitoreando de modo permanente los aspectos y variables que puedan resultar de riesgo o vulnerabilidad en la integridad de la persona, por medio de la articulación de las instituciones intermedias comunitarias.Por otra parte, el proyecto busca adherir a la Ley Provincial N° 10.605, que aún espera ser reglamentada, pero que a su vez, adhiere a la Ley Nacional N° 27.130 de Prevención del Suicidio, además de que el proyecto de ordenanza establece la conformación de un Equipo Interdisciplinario para el abordaje de las situaciones de riesgo dentro del éjido municipal, integrado por profesionales del área de salud física, salud psicológica, del derecho y del área social.El Concejal Emiliano Murador, sobre el proyecto sostuvo que: "viendo el aspecto nacional y provincial pudimos ver por un lado, la falta de estadísticas claras y actualizadas para los equipos profesionales, donde saber cómo trabajar de manera interventiva, y por otro lado, que en la ciudad de Paraná, se mueven según intervenciones provinciales, sin tener una autonomía local, y eso no alcanza, no es suficiente, se necesita de una intervención territorial más concreta con los barrios y sectores más vulnerables y vulnerados frente a actos de esta naturaleza, tanto en el pensamiento como en la concreción del acto".La Concejal Anabel Beccaría explicó: "este proyecto responde a las necesidades sociales que se pueden evidenciar actualmente en la ciudad, ya que los recursos para plantear una solución definitiva, escasean y determinan que el abordaje inicial sobre la prevención del suicidio aún requiere de un vinculo entre el municipio y la comunidad. A través de este programa queremos que no sólo se visibilice el problema, sino que también se lleven a cabo acciones concretas para que se tome conciencia profunda de las situaciones de vulnerabilidad que provocan las enfermedades o daños previos a un posible desenlace fatal". Y agregó: "buscamos que el Municipio, a través de este programa, desarrolle medidas y actividades que promocionen e informen a la comunidad sobre las situaciones de riesgo que se presentan a diario con personas cercanas".Armando Sanchéz, Secretario del Bloque PR y precandidato a Intendente de Paraná, agregó que: "según el informe del Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad de la Nación, de octubre de 2022, se ve que Entre Ríos es la provincia con tasa más alta de suicidios del país, con una tasa de 16,8 cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio nacional que es 8,7. Esto muestra que en Entre Ríos la problemática es real y es insuficiente y en algunos casos nulo el tratamiento serio que se le da a esta problemática. Por otra parte, los números que presentó la provincia en 2020 indican que en el Departamento Paraná la cantidad de casos es alarmante, con 57 casos, una tasa de 14,5 cada 100.000 habitantes. Es un tema que nos preocupa porque tiene que ver con las realidades de las personas que toman esta determinación y con el entorno de sus familias y amigos, afectando el tejido social y las relaciones afectivas y humanas. Con prevención se puede lograr mucha ayuda. La prevención y el acompañamiento es clave. Eso es lo que queremos hacer con este proyecto".Para ver el proyecto de ordenanza, ingresar al link: Proyecto de ordenanza