Advirtieron el déficit de enfermeros en el hospital San Martín de Paraná

Enfermeros del hospital San Martín nucleados en UPCN cortaron calles Gualeguaychú y Perón este martes en Paraná en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales tras la reglamentación de la ley que regula al sector.“Es un cansancio porque desde la pandemia advertimos la falta de enfermeros y es una problemática que se agravó con más de 12 mil francos acumulados y la recarga de trabajo de aquellos que permanecen en los servicios. Además, la ley de enfermería está reglamentada y no ha llegado un solo peso al bolsillo de los trabajadores, lo cual es preocupante y molesta, e hizo que los trabajadores salgan a la calle a manifestarse para pedir que termine esta situación y de una vez por todas se dé una solución”, argumentó ala secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez.La sindicalista apuntó al “silencio de las autoridades del ministerio de Salud” y cuestionó que desde la cartera provincial enviaron una comitiva al San Martín para confirmar lo que advierten desde el sindicato “siendo que deberían saber lo que está pasando”. “Los trabajadores están cansados y llega un momento en el que deben expresarse por una solución”, sentenció Domínguez.“El déficit de enfermeros abarca a muchos hospitales de Entre Ríos, pero en el San Martín es preocupante por los servicios que presta, porque es centro de derivación de toda la provincia y porque la situación es insostenible y se irá agravando cada vez más”, justificó.Por su parte, la subsecretaria de Capacitación de UPCN, Patricia Sanabria, especificó: “La asignación de enfermeros diarios dependerá de la cantidad y la complejidad de cada paciente y, en el San Martín, la mayoría de los pacientes son agudos y críticos, con lo cual, una dotación de cinco enfermeros en una sala, por la cantidad de ausentismos que se producen, por la recarga laboral que existe, no pueden atender entre 30 y 40 pacientes porque es imposible”.“Faltan alrededor de 50 enfermeros por dotación, sin tener en cuenta la demanda por la complejidad. Además, el 40% de los enfermeros del San Martín son suplentes extraordinarios y estabilizados y en época en la que se están tomando las licencias profilácticas, que es un derecho de los trabajadores, no tienen reemplazo y es una situación que se agudiza porque se recarga al resto del plantel, que está agotado”, expuso la gremialista.En la oportunidad, Sanabria también refirió que “la mayoría de los enfermeros trabajamos en otros lugares”. “Pensamos que la ley de enfermería paliaría al menos una parte para la mejora de los salarios y cuestiones que reivindicaban al sector, pero todavía no se hizo operativo y no lo hemos visto reflejado”, cuestionó.Y sumó: “Nadie atiende la secuela de la pandemia, que es la salud mental de los trabajadores; lamentablemente hemos tenido casos de compañeros con autoeliminación y situaciones por diversas patologías de estrés y lesiones osteomusculares porque hay déficit en el sector de camilleros y a toda la fuerza la tiene que hacer el mismo personal de enfermería, además del cuidado del paciente”.