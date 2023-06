Emiliano Gomez Tutau: "Trabajamos por la unidad en Entre Ríos"

El coordinador de la Secretaría General de la Gobernación y dirigente de La Patria los Comunes, Emiliano Gomez Tutau, participó en el programay compartió sus opiniones conLas últimas 48 horas han sido de intensa actividad en el ámbito político. Según Gomez Tutau, "como en todo cierre político, hay mucho movimiento, comunicación y diálogo. En Entre Ríos, la mayoría de los dirigentes somos del pueblo, nos conocemos entre todos, lo cual facilita el intercambio de visiones y sabemos qué estamos discutiendo, qué queremos aportar y esto nos permite tener una dinámica en la que se reconoce el proceso de unificación a nivel provincial".Respecto a la candidatura de Adán Bahl, Gomez Tutau afirmó: "Adán Bahl es el candidato del PJT y eso nos permite avanzar en un proceso de acuerdo, negociación y convivencia en muchos puntos de la provincia".En cuanto a la estructura política, Gomez Tutau destacó sus esfuerzos por integrar a las minorías y explicó:Gomez Tutau subrayó la importancia de su candidata, afirmando: "Presentamos una candidata que para nosotros representa un proceso y una experiencia que sintetiza la práctica política. Creemos que su aporte es fundamental para la construcción del frente. Vemos en ella una representación valiosa que no debe ser subestimada al momento de discutir la amplitud y el potencial del justicialismo y de esta coalición".Además, agregó: "Tenemos acuerdos en varios departamentos como Concordia, Gualeguaychú, Federal, La Paz, Feliciano y otras localidades".En cuanto a la decisión de compartir la lista electoral, Gomez Tutau explicó: "Lo que nosotros decidimos en el congreso, al desarrollar la estrategia de La Patria Los Comunes, decidimos no ir con nada prestado y buscar la articulación de nuestra propia representación. Dadas las tensiones presentes en nuestra sociedad, creíamos que era necesario tener valentía y coraje para conformar una lista de unidad".Asimismo, el dirigente hizo hincapié en el clima de desconfianza que prevalece entre los políticos, afirmando: "Estamos viviendo un momento en el que los dirigentes nos miramos con mucha desconfianza. Es importante que nos mostremos ante nuestra sociedad con madurez, ya que esta está pasando por momentos difíciles. Vemos con buenos ojos la posibilidad de discutir y articular representación, programa de gobierno, presupuestos y políticas públicas. Si logramos hacer una síntesis política que vuelva competitivo a este espacio y demuestre solidez, confianza y visión estratégica, los ciudadanos lo verán con muy buenos ojos".Al referirse al surgimiento de figuras como Milei, que han ganado gran popularidad, Gomez Tutau expresó sorpresa y comentó:Vemos ahí una responsabilidad de la política. Por eso, considero muy acertado por parte del Peronismo y del Frente de Todos comenzar a trabajar, en el tiempo que nos queda, en la integración de propuestas que brinden solidez y confianza a la gente".Respecto a las internas en todos los espacios políticos, Gomez Tutau afirmó: "Si trabajamos por la unidad y no se logra, y se realizan las PASO, no hay que dramatizar. Creemos que la base de sustentación de esa fuerza le dará mucha potencialidad a nuestro candidato, Adán Bahl. Además de su gestión positiva, consideramos que es muy importante la participación política para que se dé esa instancia".Sobre la fiscalización de las elecciones, Gomez Tutau declaró: "Hemos estado trabajando en ello durante un tiempo, y Bahl ha pedido a todos que fiscalicemos el voto. Vemos una comprensión de la necesidad de proteger el voto"."Necesitamos transmitirle mucha confianza a la sociedad. Si nos miramos con desconfianza, es difícil construir certezas. En este caso, tenemos una discusión electoral en la que las expectativas recaen en la oposición, lo cual nos obliga a asumir una mayor responsabilidad. Creo que en estas elecciones se verá mucho la experiencia política", agregó Gomez Tutau.Respecto a los esfuerzos por la unidad, Gomez Tutau afirmó: "Estamos trabajando en todos los lugares para lograr la unidad, ya que creemos que es importante, sobre todo después del trabajo realizado por el actual candidato a gobernador y actual intendente de esta ciudad para lograr que otras listas o candidatos retiren sus candidaturas. Consideramos que esta es una política acertada y también creemos que, en aquellos casos en los que haya condiciones para las PASO pero no se logren acuerdos, no hay que dramatizarlo. Debemos abordarlo de manera positiva para poder contener lo que representa el peronismo".Finalmente, respecto a las encuestas, Gomez Tutau aseguró:En respuesta a la pregunta de si será candidato, Gomez Tutau dijo: "Por ahora, no estamos pensando en eso. Parte de mi trabajo es articular las negociaciones con los dirigentes peronistas".