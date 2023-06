Padula: "El vecino de San Benito quedó postergado y queremos gestionar obras"

Facundo Padula, precandidato a intendente de San Benito por el PJ, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y señaló que “venimos trabajando desde el 2019 a la fecha y creemos que estamos capacitados y a la altura de poder representar a la ciudad. Ese año me tocó ir como primer concejal, quedamos en la interna, no se nos dio”.



“Ese año nos conformamos como Somos San Benito para poder acompañar al candidato que había ganado la interna del justicialismo, dado que quien encabezaba el grupo decidió no acompañar y pasar a la vereda de enfrente. Nosotros como justicialistas pensamos que el que gana conduce y el que pierde acompaña, por eso nos volvimos a agrupar y nos pusimos a disposición. De ahí a la fecha seguimos trabajando”, comentó.



En ese sentido, dijo que “hoy vamos contra un oficialismo que no tiene reelección. Todos tenemos derecho a participar. Siempre y cuando nosotros tengamos en claro que después es necesario el acompañamiento de todos para poder ganar la general, creo que tenemos que participar todos”.



“En el 2019 el peronismo perdió por 60 votos y postergamos cuatro años el crecimiento de la ciudad. El vecino quedó postergado por esas diferencias que no sabemos dejar de lado”, remarcó.



Dijo también que “el agua es una de las cuestiones que está llegando. Nosotros planteamos continuar todo lo que se viene gestionando. Tenemos en claro que la provincia a la ciudad le ha quedado adeudando por falta de gestión obras que han quedado de la última gestión justicialista y de esta gestión actual. Paralelamente queremos ir gestionando obras nuevas”.



“Yo me considero un vecino más comprometido con la causa, me atraviesa la falta de banco, de salud, de seguridad, que caigan dos gotas y el vecino se embarra y no pueda salir de su casa. En el lugar donde me toca vivir hoy no me toca crudamente, pero tengo amigos en todo san Benito. Veo la realidad de un San Benito que está fuera del ejido urbano que está totalmente abandonado. Creo que es momento de que los vecinos empiecen a participar”, expresó.



“La gente está pidiendo caras nuevas, gente comprometida, gente joven, con ganas, con empuje. La gente está pidiendo una renovación. Mi compañera de fórmula es Verónica Acuña, quien viene de la parte de las ONG y vivió en barrio San Miguel. Iremos con Lista 138”, finalizó. Elonce.com