"Hay que combatir el delito preservando las reglas del Estado de derecho"

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy, junto al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, la inauguración de la Cumbre Extraordinaria 2023 de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), en el Hotel Sheraton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."Ya no son personas individuales los causantes del delito, sino que son proyectos casi empresariales que ni siquiera son locales, son transnacionales y ahí el problema se multiplica porque ya no alcanza la acción de un territorio, sino que necesitamos el acuerdo para el trabajo conjunto con otros", expresó el mandatario.El mandatario llamó a los países de la región "formalizar un mecanismo" que "permita atacar el crimen organizado", para lo cual anticipó que buscará motorizar una reunión en las "próximas semanas".Al inaugurar el encuentro en la ciudad de Buenos Aires, Fernández consideró que "la atomización política es tan grande que la democracia se debilita", aunque aclaró que "por más débil" que luzca el sistema, "lo que nunca debe dejar de ser fuerte es el Estado de derecho"."Por eso hay que combatir al delito preservando las reglas del Estado de derecho", lo que no implica ser displicente sino "caerle al que delinque con todo el peso de la ley", subrayó el Presidente.Acompañado por el titular del organismo y director nacional de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Andrés Severino, y por el director general de la Policía Federal de Brasil y secretario ejecutivo de AMERIPOL, Andrei Augusto Passos Rodrigues, el jefe de Estado celebró la "creación y el funcionamiento del Foro para el intercambio de experiencias, información y un trabajo conjunto para evitar que el delito nos gane".El mandatario señaló además que "en un tiempo en donde la democracia está puesta en crisis y donde la atomización política es tan grande que la democracia se debilita, respetar el Estado de Derecho supone una forma de respetar las normas de convivencia en la vida democrática y los derechos de todos y cada uno".Además, el Presidente recordó que "en Brasilia, en la reunión de UNASUR, el presidente Gabriel Boric planteó la idea de que reunamos a los países de la región para formalizar un mecanismo que nos permita atacar al crimen organizado y tiene mucha razón", y adelantó que "voy a hablar con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para que hagamos en las próximas semanas una primera reunión donde podamos empezar a intercambiar información de lo que nos pasa".Junto al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Alberto Fernández remarcó que del ranking de 50 ciudades más atacadas por el crimen organizado, 17 son sudamericanas. “Uno no puede convivir con esa realidad”, remarcó.“El trabajo es mucho más complejo porque el crimen organizado tiene una característica que no solo se organiza para cometer el delito sino para favorecer la comisión del delito y lograr la impunidad después del delito”, subrayó, y agregó: “Se compran voluntades en el exterior, corrompen policías, jueces y políticos que dejan de trabajar para el bien público y lo hacen para esa organización y la tarea es muchísimo más compleja”.Por su parte, el ministro Aníbal Fernández aseguró que "la delincuencia trasnacional y, sobre todo la comercialización de drogas ilícitas, el tráfico de personas y de armas y el ciberdelito presentan una lucha desigual, porque las bandas criminales en la clandestinidad multiplican sus fondos y pretenden ponerse por encima de las leyes a cualquier costo", y remarcó que "enfrentarlos pasa por la capacidad de nuestra actuación conjunta, los intercambios de información y la coordinación de actividades preventivas".

En tanto, el titular de AMERIPOL, Andrés Severino, afirmó que "concretamos hoy nuestra promesa de hacer realidad la Cumbre Extraordinaria en Argentina, con un gran apoyo y permanente asistencia de las autoridades políticas del país, con quienes se logró la sinergia y coordinación eficiente, porque unidos somos más fuertes".La Comunidad de Policías de América (AMERIPOL) es un mecanismo de cooperación hemisférico creado en 2007, integrado por 35 cuerpos de Policía o Fuerzas de Seguridad de 29 países, y 30 Organismos Observadores. Busca ser un referente Internacional para la seguridad hemisférica y global a partir de la articulación de las Instituciones policiales y el apoyo con otros mecanismos de cooperación en la lucha contra el crimen organizado, el delito transnacional, las nuevas tendencias criminales y los delitos emergentes.