Sergio Urribarri: “he decidido no participar en los comicios”

El ex gobernador, Sergio Urribarri, difundió un documento en que desiste de participar en las elecciones y da de baja la candidatura de su espacio que construyó el último tiempo y que lo tuvo recorriendo la provincia.

Al mismo tiempo, aclaró que “hará aporte para alcanzar ese objetivo principal, que es el triunfo del peronismo”, dijo.

Por otra parte, llamó a dar espacio a nuevos candidatos. “La irrupción de nuevos cuadros nos permitirá acercar una oferta electoral mucho más atractiva”, consideró el ex gobernador.



El texto completo del escrito difundido este lunes:



“Militamos ininterrumpidamente durante un año para mantener vigente lo que siempre nos caracterizó: la cercanía, el diálogo, el trabajo cara a cara y la territorialidad hasta el último rincón de la provincia.

Uno de los objetivos más importantes que nos fijamos fue conformar una fuerza competitiva que con nombres, fechas y reglas mediante nos permitiera participar en una elección interna en nuestro partido.



En el camino, logramos promover e instalar a compañeras y compañeros que en la mayoría de las localidades pueden ser una alternativa importante.

En estos últimos días, la realidad nos presenta un escenario en el que la unidad, es la única herramienta que puede garantizar un triunfo en este contexto tan especial.

A lo largo de casi 40 años de militancia y habiendo protagonizado capítulos imborrables desde nuestro partido, siempre hemos sido los principales responsables de llevar al peronismo al triunfo.



En 1995, en 1999, en 2003, en 2007, en 2011 y en 2015 me tocó ser apoderado o candidato y cumplir con otras responsabilidades. Ganamos siempre, salvo en 1999, cuando la Alianza arrasó en todo el país y nosotros perdimos por menos de un punto.

Con esa historia y con mucha coherencia, nuevamente vamos a hacer nuestro aporte para alcanzar ese objetivo principal, que es el triunfo del peronismo.



He decidido no participar en los comicios en esta elección entendiendo que es momento de que nuestro espacio, y también el peronismo en su conjunto, deben darle el lugar que corresponde a nuevos y nuevas dirigentes.



Se mantiene la posibilidad tanto de nuestro espacio y de nuestros y nuestras referentes de competir en igualdad de condiciones y de ser una alternativa más.

Más que nunca estamos convencidos de que la irrupción de nuevos cuadros nos permitirá acercar una oferta electoral mucho más atractiva a una sociedad que hoy plantea una demanda en ese sentido”.