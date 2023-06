Atentado a Vicepresidenta: el jefe de “los copitos” acepta el juicio oral

El jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como "los copitos", Gabriel Carrizo, aceptó ir a juicio oral y público por el intento de asesinato contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.



El abogado de Carrizo, Gastón Marano, consintió que el expediente pase a la etapa de debate "constreñido por la condición de privación de libertad" que padece el vendedor ambulante.



Marano dejó en claro que la aceptación del juicio oral no implica "conformidad con la forma en que se ha requerido de juicio -en particular en lo tocante a la manera en que lo ha instrumentado la querella-, y sin que implique tampoco renuncia a interponer las excepciones y nulidades que en derecho correspondan".



Además, deslizó que en la etapa de "instrucción suplementaria", -instancia previa al debate oral- pedirá "la producción de las pruebas útiles y solicitadas por esta parte pero no producidas en esta etapa".



"Constreñido por la condición de privación de libertad de mi asistido que me impone procurar que no se demore el trámite de la causa con planteos dilatorios, solicito se sirva disponer la clausura de esta etapa procesal y elevar el presente sumario a juicio oral a la máxima brevedad posible", sostiene el escrito, de dos páginas, ingresado vía digital al expediente.



El abogado Marano pidió, además, que el juicio se celebre ante un "Tribunal Colegiado", es decir integrado por tres jueces de un tribunal oral federal, en este caso de la Capital Federal.





El pronunciamiento de Carrizo es uno de los últimos pasos procesales pendientes antes de la clausura de la etapa de instrucción y el pase del expediente a la etapa de debate.



La semana anterior, los otros dos detenidos, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, también aceptaron la elevación de las actuaciones a la etapa de juicio. Lo propio hizo el fiscal Carlos Rívolo.



La querella que representa a Cristina Kirchner pidió la suspensión de la elevación a juicio aunque, subsidiariamente, también formuló la acusación, por lo que el expediente está técnicamente a un paso de ir a la etapa de juicio.