Elecciones en Tucumán, Mendoza y San Luis: se elige gobernador y legisladores

Mendoza: diez precandidatos a la gobernación y estreno de la boleta única

En una elección polarizada, San Luis define sucesor de Alberto Rodríguez Saá

Los tucumanos acuden a las urnas este domingo para elegir a su gobernador, vicegobernador y al resto de las autoridades provinciales, luego de que la Corte Suprema de la Nación rehabilitara el proceso electoral, tras haber suspendido los comicios previstos para mayo pasado por una denuncia de la oposición.La provincia es una de las 18 jurisdicciones que resolvió desdoblar sus elecciones con respecto de las nacionales, por lo que los tucumanos podrían llegar a ir hasta cuatro veces a las urnas este año, de acuerdo con el cronograma del Gobierno nacional, que estableció que el 13 de agosto serán las PASO, el 22 de octubre las presidenciales y el 19 de noviembre un eventual balotaje.Inicialmente, el gobernador Juan Manzur había convocado a comicios provinciales para el 14 de mayo, pero cinco días antes de esa fecha la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una medida cautelar del Partido de la Justicia Social, liderado por el intendente de la capital tucumana, Germán Alfaro.El planteo advertía sobre la posibilidad de que la candidatura a vicegobernador de Manzur no respetara la alternancia reglamentada en la Constitución provincial.Al aceptar la medida cautelar, la Corte suspendió la elección para las categorías de gobernador y vicegobernador, pero Manzur -quien secunda al vicegobernador Osvaldo Jaldo en la fórmula para el Ejecutivo provincial- suspendió de plano el día de votación para todos los cargos luego de que el máximo tribunal rechazara un recurso de reposición del Gobierno tucumano con el que pretendió revertir la cautelar inicial.Dos días después del fallo de la Corte, Manzur anunció su decisión de declinar su candidatura a vicegobernador e informó que el ministro del Interior Miguel Acevedo ocuparía ese lugar en la fórmula oficialista (Frente de Todos (FdT) por Tucumán) junto a Jaldo.La provincia solicitó entonces -a través de la Fiscalía de Estado- el levantamiento de la cautelar, un planteo que fue aceptado por la Corte y, de esa forma, el Gobierno tucumano anunció la nueva fecha de votación del 11 de junio.De acuerdo con la Junta Electoral Provincial son 1.309.648 los ciudadanos habilitados en Tucumán para elegir el domingo a su próximo gobernador y vicegobernador, 49 legisladores provinciales y 25 suplentes -19 por la capital, 18 de la zona oeste y 12, del este-, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados comunales.En total, hay 17.943 candidatos para los 347 cargos que se disputan en la provincia.Es que en Tucumán funciona el sistema de acoples y eso permite a los candidatos a cargos ejecutivos llevar "acoplados" a sus boletas a otros partidos que sólo disputan cargos legislativos.Los dos principales frentes de la provincia son los únicos que competirán el domingo con acoples: el FdT por Tucumán inscribió 61 acoples y Juntos por el Cambio (JxC), 15.La fórmula oficialista a gobernador y vice Jaldo-Acevedo se enfrenta a la lista opositora encabezada por el diputado nacional radical Roberto Sánchez para gobernador y el intendente Alfaro para vice, que cuenta con el respaldo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.Además, la derecha tucumana estará representada por Fuerza Republicana (FR) -con peso electoral en la provincia y con apoyo del candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei-, que propone a Ricardo Bussi para gobernador y a Gerardo Huesen, como vice, ambos actualmente legisladores.El partido FR fue fundado por el represor Antonio Bussi, uno de los militares a cargo del llamado Operativo Independencia que en 1975 se desplegó en Tucumán. Luego, a partir de 1976, Bussi se desempeñó como interventor en la provincia durante la dictadura militar y, ya en democracia, fue electo gobernador por el voto popular entre 1995 y 1999.Beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Bussi recién fue condenado a perpetua en 2008 luego de que se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad.Otras fuerzas que competirán el domingo en Tucumán son Libres del Sur, con la fórmula Federico Masso-Florencia Guerra, y la izquierda, que tendrá dos representaciones: por un lado, Martín Correa y Alejandra Arreguez, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT); y por el otro Raquel Grassino y Luis Toranzo, por Política Obrera (PO).Con diez precandidatos para la gobernación y competencia interna en tres frentes electorales, casi un millón y medio de personas vota este domingo en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) de Mendoza, en una jornada en la que se estrenará la boleta única de papel, de cara a la votación general en el distrito del 24 de septiembre.Las primarias, además de consagrar a quienes podrán competir en septiembre por las categorías de gobernador, vicegobernador, 19 senadores provinciales y 24 diputados provinciales en cuatro secciones electorales, servirán también para consagrar las postulaciones a intendentes y concejales en 11 departamentos que decidieron no desdoblar sus comicios municipales.Se trata de los municipios de la Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo, General Alvear, Malargüe, Tupungato, San Martín, Rivadavia y Junín, donde además de las intendencias se renueva la mitad de cada Concejo Deliberante.En tanto, los ciudadanos de los departamentos de Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael solo votarán precandidaturas para la gobernación y diputados y senadores provinciales debido a que el 30 de abril ya tuvieron sus primarias municipales.Por primera vez, la provincia utilizará en sus elecciones provinciales la boleta única, como parte del proceso de modernización del instrumento electoral en el que se estructura el voto de la ciudadanía mendocina.Según el Código Electoral local, las boletas deberán estar divididas en columnas y filas de iguales dimensiones para cada partido político, donde figurarán los aspirantes a los diferentes cargos electivos.Tanto el Frente Cambia Mendoza, conformado por la UCR y otros partidos aliados; el Frente Elegí Mendoza, encabezado por el justicialismo e integrado por otros espacios políticos, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores dirimirán sus precandidatos con competencia interna en las PASO del domingo.Por el contrario, la nueva alianza denominada La Unión Mendocina y el Partido Verde no llevan competidores internos hacia la pelea por la gobernación.En el Frente Cambia Mendoza, el precandidato principal del oficialismo es el senador radical y exmandatario Alfredo Cornejo, quien va acompañado en la fórmula para la gobernación por la exdiputada provincial del PRO, Hebe Casado, oriunda de San Rafael.En la misma interna de ese frente se presentan el exlegislador nacional radical Luis Petri y la exdiputada nacional, también radical y exembajadora en Costa Rica, Patricia Giménez, para enfrentar al binomio que lidera Cornejo.Por otra parte, el diputado nacional del PRO Omar De Marchi, decidió competir por afuera de la coalición gobernante con una nueva alianza, "La Unión Mendocina", y llevará como compañero de fórmula -para vicegobernador- al intendente del departamento de Las Heras, el radical Daniel Orozco.En tanto, el Frente Elegí Mendoza, que nuclea al justicialismo y a varios partidos aliados, dirimirá el domingo quiénes serán sus candidatos en septiembre, entre cuatro opciones electorales: Ahora Peronismo y Avanza Mendoza como las principales, pero también se suman La Base y Rearmemos Mendoza."Ahora Peronismo" -sector ligado al kirchnerismo- postula a Omar Parisi, exintendente del departamento de Luján de Cuyo, y a Lucas Ilardo, presidente del bloque del PJ-Frente de Todos en el Senado provincial en la fórmula para el Ejecutivo mendocino.La otra nómina es la de "Avanza Mendoza", encabezada por Guillermo Carmona, secretario para las Islas Malvinas y el Atlántico Sur de la Cancillería, y acompañado por la legisladora sureña Liliana Paponet.A estas precandidaturas se deben sumar las de Nicolás Guillén y Lorena Martín, dirigentes de los movimientos sociales (Rearmemos Mendoza) y la que lidera el abogado Alfredo Guevara hijo, acompañado por la exlegisladora Patricia Galván, vinculada a organismos de Derechos Humanos (La Base).En tanto, el Frente de Izquierda confirmó la presentación de dos precandidaturas a la gobernación: competirán los binomios Lautaro Jiménez-Noelia Barbeito y Víctor da Vila-Nadya Gazzo.Por su parte, el Partido Verde, que no formó alianzas con otros espacios irá con el exlegislador Mario Vadillo y el diputado provincial Emanuel Fugazzotto para gobernador y vice respectivamente.Para llegar a las elecciones generales del próximo 24 de septiembre los precandidatos mendocinos deben obtener el 3 por ciento de los votos, según la ley electoral de la provincia.El padrón electoral provincial está conformado por 1.488.736 ciudadanos, que podrán votar en 4.350 mesas, distribuidas en todo el territorio, informaron fuentes de la Junta Electoral Provincial.La provincia de San Luis celebra las elecciones provinciales en las cuales 418.689 ciudadanos están habilitados para elegir 162 cargos, entre los que se encuentran los de gobernador y vicegobernador; 17 intendencias con sus respectivos concejos deliberantes; 21 diputados y cinco senadores provinciales, en comicios que se realizarán mediante el sistema de Ley de Lemas, reinstaurado el año pasado.La Secretaría Electoral de San Luis informó que en total fueron cuatro lemas y 185 sublemas los que se inscribieron para competir en la contienda electoral, lo que dio lugar a que la cifra de candidatos superara los 5.500 postulantes de los que 3.500 representan al oficialismo provincial, integrando 141 sublemas y 2.000 a Cambia San Luis que reunió 38 sublemas.El lema Unión por San Luis, que lidera el Partido Justicialista (PJ), es acompañado por más de 20 partidos y expresiones afines al peronismo y presenta cuatro candidatos a gobernador en los distintos sublemas.El candidato del sublema "Celeste Unidad", Jorge "Gato" Fernández tiene 63 años y fue elegido por el primer mandatario puntano, Alberto Rodríguez Saá, con la intención de que lo suceda en el cargo.Fue definido por el mandatario puntano como un "buen padre de familia" y un "criollo" capaz de "tender puentes" y alejarse de la "grieta".Fernández, que lleva como compañera de fórmula a la senadora nacional Eugenia Catalfamo, tiene una amplia trayectoria en la política local y la particularidad de haber trabajado en los tres poderes del Estado.El postulante oficialista fue intendente de Tilisarao, una localidad ubicada en el noroestes de San Luis; ministro de Obras Públicas de la provincia y secretario de Estado de los distintas gestiones del actual gobernador.Además se desempeñó en dos oportunidades como senador provincial por el departamento Chacabuco y ejerció el cargo de ministro del Superior Tribunal de Justicia, al cual renunció a principios de año para poder presentarse como candidato.Los demás postulantes que compiten en el lema oficial son: el actual ministro de Producción de la provincia, Marcelo Amitrano (por el sublema "Blanca, Azul y Blanca); Mariela Cross, dirigente social del Movimiento Evita (el sublema "Tierra, Techo y Trabajo) y Diego González que se desempeña como coordinador general ejecutivo del PAMI San Luis y fue funcionario en distintos ministerios del actual gobierno ("Modelo Productivo").Por parte de la oposición, el lema "Cambia San Luis" aglutina los partidos políticos como el Pro, Unión Cívica Radical (UCR), Avanzar, entre otros espacios y lleva a dos candidatos a gobernador.El sublema "Juntos" postula al actual diputado nacional y ex mandatario de la provincia, Claudio Poggi, para el cargo de gobernador y es acompañado por Ricardo Endeiza, ex fiscal de Estado durante su gobierno.Poggi, en su momento cercano a los Rodríguez Saá, se ha convertido desde hace tres elecciones -tanto nacionales como provinciales- en el oponente principal al gobierno puntano, siendo el único opositor que logró ganarle una contienda electoral al oficialismo local en el 2021, cuando se quedó con dos de las tres bancas que estaban en juego para la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.Dentro de los partidos políticos que integran el espacio de Cambia San Luis, se encuentra el del senador nacional, exgobernador y hermano del actual mandatario, Adolfo Rodríguez Saá, que decidió formar parte del lema opositor por no lograr consenso con el PJ local para presentarse como candidato oficialista.La decisión de Adolfo Rodríguez Saá quedó confirmada en el acta constitutiva del lema Cambia San Luis al que adhirió su partido "Convergencia Programática Provincial" y por el apoyo que el propio senador publicó hace pocos días en sus redes sociales, en las que se lo observa dialogando con ciudadanos en una plaza y alentándolos a votar por Claudio Poggi.El otro sublema de Cambia San Luis es "Encuentro Multisectorial", que está liderado por Eduardo Mones Ruiz, que fue intendente de Villa Mercedes y es padre del actual vicegobernador de la provincia, quien tiene su mismo nombre.Los otros lemas que se presentarán son Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, que impulsa a una maestra rural, Johana Gómez, y a Mario Jaime, y Movimiento al Socialismo, con la fórmula Ítalo Gallardo-Yolanda Abregu.Por otro lado, la Secretaría Electoral informó que los electores podrán sufragar en 1.305 mesas electorales que estarán dispuestas en 258 establecimientos, y consignó además que el padrón electoral de la provincia registró un incremento del 6,4 por ciento.La mayor cantidad de votantes (más de un 74 por ciento) se encuentran registrados en los departamentos de Pueyrredón, con 196.530 ciudadanos, y Pedernera, con 116.028.Para esta elección, el sistema que se aplicará a nivel provincial es el de la Ley de Lemas, por el que la ciudadanía definirá a los candidatos de cada fuerza y al ganador de los cargos en un solo comicio, a través de la boleta de papel, en la que el votante podrá ver bien identificado el lema, que es la fuerza política, partido o alianza que compite y a su vez los distintos sublemas, que son las fracciones de esta fuerza.A la hora de votar, cada ciudadano podrá elegir entre los sublemas que estarán debidamente identificados en la boleta.La elección la gana el lema que acumule más votos, sumando entre los votos que obtengan los distintos sublemas que se le adhieran.El cargo electivo en disputa quedará en manos del sublema que obtenga la mayor cantidad de votos dentro del lema que lo contiene.