Bordet inauguró una cancha infanto juvenil en la final de la Copa Entre Ríos

Una fiesta del fútbol

Obras muy ansiadas

Entrega de aportes

Otras actividades

La cancha llevará el nombre de Edelmiro Mero La Rosa, en reconocimiento por su apasionado trabajo y acompañamiento a la institución durante tantos años. La obra contó con un aporte de siete millones de pesos por parte del gobierno provincial para su ejecución.También se realizó una recorrida por una obra de pavimento en la localidad, se entregaron aportes a distintos gobiernos locales e instituciones del departamento por parte del gobierno provincial y se firmó un convenio para una obra de pavimento articulado en Pronunciamiento, financiada en su totalidad por el gobierno provincial.Acompañaron al mandatario el presidente del club Defensores de Pronunciamiento (DePro), Yari Gurnel; el senador provincial, Horacio Amavet; y el secretario de Deportes provincial, José Gómez; así como funcionarios y funcionarías provinciales y municipales y representantes de instituciones deportivas del departamento de Uruguay.El gobernador agradeció a las autoridades locales y a quienes presiden las instituciones deportivas “por esta final de la primera supercopa Entre Ríos. Cuando tomamos el desafío de llevar adelante este evento, no imaginábamos la repercusión que íbamos a tener y hoy estamos aquí. Esto hace que los clubes de la provincia puedan estar en actividad y es muy bueno que eso suceda”, señaló en relación a la final que se jugaba este sábado entre Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Social y Deportivo San José de la localidad homónima.“Quiero agradecerle de manera muy especial a la comisión directiva del DePro por esta distinción de socio honorario. Estar en Pronunciamiento me despierta muchos sentimientos. Pasé aquí de los momentos más felices de mi vida y tengo muchísimos afectos. Hoy firmamos un convenio para pavimentar una calle que lleva el nombre de Irma Suñer, que la conocí cuando era directora de la escuela Fernández de Espiro”, recordó Bordet.“Trabajamos con el intendente para mejorar sustancialmente la infraestructura de la ciudad”, destacó el gobernador luego de comprometerse a terminar el polideportivo “antes de que concluya la gestión, y también la cancha de bochas, que está prevista. Y por supuesto generar el compromiso necesario para que en estos meses podamos alcanzar todos los objetivos que nos están faltando”, concluyó.Luego del acto inaugural los intendentes de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, y de San José, Gustavo Bastián; junto a la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; acompañaron al mandatario para presenciar la final de la supercopa.El intendente de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval, le dio la bienvenida al gobernador, así como a intendentes de localidades vecinas, y manifestó su “enorme satisfacción” por ser sede de la final de la Copa 60º Aniversario de la Federación Entrerriana de Fútbol. Felicitó a los dos clubes que llegaron a esta final, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Social y Deportivo San José de la localidad homónima.Agradeció que, desde la provincia, con la Federación y las ligas departamentales de Colón y de Uruguay, “tomaran la decisión de que nosotros seamos anfitrión de esta tan ansiada final que une dos departamentos. Pronunciamiento está en el medio de estos dos departamentos, y estamos muy orgullosos de que hoy sea una fiesta del deporte, una fiesta en el fútbol”.Manifestó también su satisfacción por contar con la presencia del mandatario provincial “en este predio hermoso que con tanto sacrificio hemos logrado para el fútbol infanto juvenil. Agradecerle, los aportes para que hoy esté el predio esté terminado”. Recordó luego al deportista con cuyo nombre se bautizó la nueva cancha, Edelmiro Mero La Rosa, “una excelente persona, deportista, futbolista. Un mentor, sin dudas, desde el más chiquito hasta el más grande en este club. ¿Quién no ha recibido un consejo suyo, dentro de la cancha, en los entrenamientos, en los partidos, acompañando siempre?”, remarcó.“En Pronunciamiento durante esta gestión se han conseguido obras muy ansiadas”, destacó Sandoval. En ese marco mencionó los avances en la ruta provincial 23, el polideportivo y un salón de usos múltiples, cuya obra está a punto de culminar. También “la obra de la escuela N° 13, que ha quedado terminada, obra de pavimento que estuvimos recorriendo con el gobernador y que es una realidad en nuestra localidad”, agregó.Finalmente, dio las gracias a Bordet “por toda esta gestión, el compromiso y el corazón que tiene hacia nuestra localidad y todas las obras que hoy nos deja para mejorar la calidad de vida de la gente. No sólo obras, todas las instituciones de nuestra localidad se han visto potenciadas gracias a nuestro gobernador, todas han recibido algún aporte para seguir creciendo”.Durante el acto, se hizo entrega a la Municipalidad de San Marcial del decreto para el llamado a licitación de escuela N° 22 Justo José de Urquiza, que demandará una inversión de 193 millones de pesos.Por otra parte, se entregaron aportes por 2 millones y 1 millón de pesos a Bomberos Voluntarios de Caseros y San Justo respectivamente; por 13,5 millones de pesos a la Comuna de Rocamora; y por 800 mil pesos para obras a la Comuna de San Cipriano. También recibieron aportes los Municipios de Villa Mantero (3 millones de pesos) y San Justo (1,5 millones de pesos), para trabajos de consolidación en el tránsito pesado.El Instituto Agrotécnico San José Obrero de San Justo fue otra de las instituciones beneficiadas con la entrega de aportes, así como las instituciones deportivas Defensores de Pronunciamiento, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Social y Deportivo San José de la localidad homónima; alcanzando un total de más de 4 millones.Acompañado por el intendente, la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; el mandatario también recorrió una obra de pavimento que se lleva adelante en esa localidad. La obra se realiza mediante un convenio que permite financiar el proyecto entre el gobierno provincial, que aporta un 70 por ciento, y el municipio, que aporta un 30 por ciento.El gobernador visitó además la capilla San José, donde hizo entrega de un aporte de 2 millones de pesos, que permitirá realizar refacciones en el edificio de la institución religiosa.