Massa: "Lo mejor es la unidad, pero si hay PASO allí vamos a estar"

Sergio Massa y las definiciones electorales del Frente de Todos

Massa cerrará el Congreso del Frente Renovador y hay expectativas definiciones

Al iniciar su alocución, el funcionario remarcó que "mantuvimos siempre nuestra unidad, nuestra identidad, nuestras ideas y nuestra vocación por la gestión y la cosa pública. Eso es centralmente por el compromiso de cada uno de ustedes".Luego se introdujo en el marco electoral, entendiendo que "este es un tiempo para hablar con el corazón en la mano y no con discursos escritos o pensados". Sin eludir las críticas que tenía su espacio hacia Cristina Kirchner ("nosotros nacimos en la política cuestionando decisiones de esa dirigente"), destacó que a la hora de constituir el Frente de Todos se puso en primer lugar "pensar en grande y enfrentar los desafíos que tenía la Argentina".Sergio Massa procedió a enumerar el contexto en que asumió como ministro de Economía: el endeudamiento con el FMI, la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania, la sequía y la renuncia de dos funcionarios consecutivos. "Pero ahí estuvimos, pusimos el cuerpo, no nos escondimos. Porque pensamos en la patria primero, no nos quedamos en la cómoda", resaltó.El funcionario destacó que la conformación del Frente de Todos: "". Sin embargo, criticó que "aparecen las discusiones, las peleas y esa idea de ver quién es candidato y quién no, como si se tratara de puja de vanidades. Nosotros no extorsionamos". "Que nadie se haga la víctima, somos todos grandes", concluyó.En ese marco, desarrolló: "No se trata de vanidades personales, no estoy planteando una candidatura única de este espacio. Que sea Juan, Pedro o el Ratón Mickey, pero un candidato para enfrentar los desafíos que tiene la Argentina para adelante".", apostó, aunque aclaró que "".Posteriormente, apuntó contra la oposición: "Juntos por el Cargo está dando un espectáculo dantesco donde viendo a ver quién se pelea con quién. Una oposición a la que nosotros, para de alguna manera mostrarle a la sociedad que somos distintos, le deberíamos demostrar con unidad y un rumbo claro".Además, cruzó a La Libertad Avanza: "Hay otra que habla de dolarización y levanta la bandera de la libertad como si en Argentina cada uno no pudiera decir lo que piensa y andar por las calles". En ese sentido, citó a la dirigente opositora, Elisa Carrió: "Detrás hay ajuste con represión".Para concluir, dijo "nosotros vamos por los derechos, la igualdad y el desarrollo" y reiteró tres veces la palabra "unidad". (