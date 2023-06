Milei en Paraná presentó a Etchevehere como su candidato a gobernador

Acerca de Urquiza

Sebastián Etchevehere

Javier Milei, candidato a presidente por la Libertad Avanza, presentó en Paraná a Sebastián Etchevehere como su candidato a gobernador por Entre Ríos.En ese marco, expresó que “el primer asesor que tuve en temas de política me preguntó si tenía esqueletos en el ropero. Me miré con el jefe y dijimos, de qué habla. No tenemos ese tipo de cosas. Me dijo que me iba a investigar durante dos meses. Al tiempo vino y me dijo que me revisó hasta el ADN. Me dijo que tenía dos noticias, una buena y una mala. La buena era que no me habían encontrado nada. Yo dije qué bueno y me dijo esa es también la mala, te lo van a inventar”.Indicó que “algunos contamos algunas cosas y nos dicen que somos conspiranóicos, perseguidos y demás, pero la verdad aparece tarde o temprano. Ayer en el pase radial entre Jonathan Viale y Baby Etchecopar salió a la luz cómo es el accionar de Horacio Rodríguez Larreta, utilizando recursos de los pagadores de impuestos para perseguir a los opositores comprando periodistas, comprando medios y atacando al que piensa distinto. Parece que todo aquel que se anima a contradecir el poder para él es un insulto. Se instalan mentiras. Ese consultor ecuatoriano, nefasto que tanto daño le ha hecho al gobierno anterior, lo ha llevado por muy mal camino, además de juntarlo con gente que está condenada al fracaso, porque son el ADN del fracaso. Está la teoría del caballo blanco y decía que el problema es que cuando un candidato aparece antes, si aparece este caballo blanco el problema es que lo terminan ensuciando. Cuando llega al momento de las elecciones está sucio como todos los demás y no se puede diferenciar. Por más que lo traten de ensuciar al caballo blanco, el caballo es blanco y va a ganar las elecciones”.Por otra parte, expresó que “al modelo de la casta, cuando fue el debate para diputados nacionales en 2021, logramos sintetizarlo en una frase nefasta que usan todos los políticamente correctos en Argentina: donde hay una necesidad nace un derecho. Suena muy lindo, pero donde hay un derecho hay que pagarlo. El problema es que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Eso conlleva a una inconsistencia. Si les dijera que es un problema que no tiene solución es mentira, porque se tendría que levantar de la tumba mi papá y dejarme una zapatería en el traste, porque justamente como economista no puedo ignorar el rol del sistema de precios y la propiedad privada para terminar con ese problema”.“Esa solución de la mano invisible a los políticos no les gusta, prefieren la garra del estado, el puño opresor de la política sobre los argentinos de bien. La consecuencia de eso se manifiesta en déficit fiscal. Esa nefasta idea de la justicia social es absolutamente injusta porque parte de un robo e implica un trato desigual frente a la ley, es la base de la decadencia argentina. De los últimos 122 años Argentina tuvo déficit fiscal durante 112 años. La única política de estado que ha existido en Argentina desde el inicio del siglo XX es el déficit fiscal y nos quieren seguir engañando con que esto se arregla con estado presente.”, afirmó anteEn ese marco, explicó que “Argentina tuvo 22 crisis, de las cuales 20 tienen origen fiscal, donde se separan en situaciones de alto déficit y escandaloso déficit, al cual hay que financiarlo. Qué hace el político en general, el populista, el empobrecedor y demagogo. Lo que hace primero es endeudarse, porque la deuda son impuestos futuros, es algo profundamente inmoral. Es como si nos fuéramos de fiesta y le cargáramos la cuenta a nuestros hijos, nietos y personas que no han nacido. Es una verdadera atrocidad. Cuando el político argentino no tiene más que hacer con eso porque no se puede endeudar más, defaultea. Por eso Argentina es el máximo defaulteador de la historia moderna. Ya le hemos ganado a Ecuador. Estamos en categoría de default selectivo, por eso no avanza la renegociación con el FMI. Una vez que los políticos se quedan sin utilizar la herramienta del endeudamiento, utilizan otro tipo de endeudamiento, que es con el Banco Central, la contracara es la emisión monetaria”.“Estamos ante un fenómeno de desintegración social, estamos frente a un desequilibrio que es el más grande de la historia argentina y va a terminar siendo visto como la crisis más grande. Hoy tenemos un desequilibrio muy grande”, dijo.Informó que “lo que nosotros venimos a proponer es el modelo de la libertad. Ese modelo que fue tan exitoso durante el siglo 19 en Argentina, que lo convirtió en uno de los países más rico del mundo, potencia mundial. Cada vez que se lo implementa genera bienestar. Probablemente los casos más recientes son el de la India, que lleva más de 30 años creciendo el 8% o el de Irlanda, que de ser el país más miserable de Europa hoy tiene un PBI bastante más alto que el de EE.UU. Aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos. El segmento más pobre de la población está mejor que el 90% de la población del país reprimido, que la gente vive un 25% más”.“Llevaremos e impulsaremos la idea de la libertad. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. Donde sus instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como entrada y salida, la cooperación social y la división del trabajo. Donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio”, agregó.“Lo interesante es que se respira cambio de época, hay un despertar de las ideas de la libertad, se respira libertad por todos lados. Mientras que la casta política solo se está ocupando de los cargos, los únicos que están haciendo propuestas somos nosotros. Los únicos que proponemos algo por una Argentina mejor somos los liberales. Argentina tiene futuro y es futuro es liberal”, remarcó.Milei se refirió a su visita a la provincia y expresó: “Para mi estar aquí en Entre Ríos es muy especial, para los liberales es muy importante porque la realidad es que Urquiza después de vencer al tirano de Rosas podría haberse convertido en otro tirano. Si bien durante un tiempo la historia se contó de una manera, sabemos cómo fue la verdadera historia, nunca perdió Urquiza pero su grandeza se dedicó a impulsar la constitución de Alberdi. En 1860 se sumó a la provincia de Buenos Aires, luego de eso empezó el proceso liberal que hizo que Argentina en 35 años, de ser un país de bárbaros pasó a ser el país más rico del mundo. A toda esa casta maldita que dice que no se puede, acá hay un testimonio de que sí se puede y lo vamos a volver a lograr”.“Por 1916 se nos metió el socialismo y a partir de ahí, de ser uno de los mejores países del mundo, hoy al tipo de cambio paralelo que es el que hay, somos el país 140, tenemos más del 40% de pobres y en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el campo es del 60%, es decir que el estado se queda con el alimento de 240 millones de personas. Hay cinco millones de argentinos que no les alcanza para comer. Eso es culpa del maldito estado y el modelo de la casta”, dijo.El precandidato a gobernador por el partido La Libertad Avanza expresó que Milei “se arriesgó a tener un protagonismo con nadie que lo respaldara. Asumió eso con una vocación de ir ante la persona que se le presentara o situación que estuviera de ir a expresar sus ideas libertarias cuando no eran bien vistas. Nadó contra la corriente. Se supo manejar en esa realidad adversa y empezó a crear cuerpo y voluntad, ese cambio cultural. Decidió lanzarse él solo a esa batalla cultural, donde es normal estigmatizar a una persona que pensara con ideas libertarias”.“Él pensó en cómo seguir esta batalla cultural. Le explicaron muy bien que la tenía que seguir llevando adelante en el campo de la política. Él decidió eso, es un salto al vacío sin malla de contención. Él solo, con un pequeño grupo que lo contenía, se animó a enfrentar eso”, dijo.“Javier esta es una tierra que queremos mucho, está enriquecida por el agua, es bendecida por su gente, tiene una cultura excepcional, pero qué pasó. El populismo nos vació de identidad. No sabíamos de dónde veníamos ni a dónde íbamos, nos vaciaron los bolsillos y el espíritu de la gente, las instituciones, los sectores productivos, la actividad comercial, el don de gente de cada uno de los habitantes, fueron por todo”, finalizó.