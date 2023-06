Gainza propone “eliminar la tasa municipal de la boleta de la luz” en Paraná

El precandidato a intendente de Paraná, Emanuel Gainza, presentó su octavo compromiso de cara a las elecciones en la capital entrerriana y lo hizo con una volanteada en la peatonal de la ciudad.“Hemos encarado como parte de la campaña, presentar todas las semanas un compromiso, los cuales no son otra cosa que propuestas que tenemos para ciudadanía, porque creo que es importante contar lo que uno quiere hacer, pero también cómo lo vamos a hacer si la gente nos elige”, explicó al dialogar con Elonce.“Se trata de eliminar la tasa municipal que se cobra en la boleta de la luz a los domicilios y a los comercios, porque creemos que es un momento de ayudar al que emprende, bajar la presión fiscal y tributaria. Y cualquier gesto que demos de la política para colaborar con el sector privado y también con los ciudadanos, creemos que es importante hacerlo y eso, estamos haciendo hoy, esta presentación en particular en este lugar que es muy representativo de la zona comercial”, remarcó Gainza.En referencia a la propuesta, Gainza sostuvo que “en cada boleta de la luz, hay una categoría que se menciona como “Tasa Municipal CFCB 15%”, y ese, es el rubro que nosotros queremos eliminar y que representa, anualmente, alrededor de 600 millones de pesos; pero nosotros creemos que optimizando los procesos en la Municipalidad y achicando el gasto político, entendemos que podemos compensar ese monto”, remarcó el precandidato a intendente de Paraná.“Esta propuesta, esta englobada en un paquete de medidas que ya venimos presentando, como, por ejemplo, eliminar otras tasas, simplificar trámites, colaborar con el sector privado que genera trabajo y bajar presión tributaria. Ese es nuestro objetivo con esta propuesta en particular”, sostuvo el ex concejal paranaense.Consultado por el costo de la energía eléctrica en la provincia, Emanuel Gainza consideró que “en Entre Ríos, nos pasa algo que es bastante irónico porque somos una provincia que genera energía y a pesar de eso, pagamos uno de los costos del servicio eléctrico más elevados del país”, dijo a Elonce y agregó que “eso, precisamente ocurre porque dentro del monto general que pagamos como servicio, hay mucho impuesto”, puntualizó.Al respecto, sostuvo que “desde la Municipalidad de Paraná, que es el compromiso que podemos asumir, lo que proponemos es tomar esa decisión política de sacar presión tributaria, de alivianar el bolsillo y la matriz de costos del sector comercial y de los domicilios. Por eso, esta propuesta, va en consonancia con otras que venimos presentando y que sobre todo, buscan alivianar la carga tributaria a los contribuyentes”, subrayó.