Bordet busca lista presidencial de unidad “como hicimos con Bahl Entre Ríos”

El gobernador, Gustavo Bordet, ratificó la solicitud de los mandatarios provinciales del Frente de Todos, pidiendo una lista presidencial de unidad.“En Entre Ríos, de cuatro o cinco candidaturas a gobernador, pudimos confluir en una lista de unidad. Fue fruto de un trabajo político que llevamos adelante, de la grandeza de muchos dirigentes de entender un proceso colectivo por sobre las aspiraciones individuales y plantearle a la sociedad entrerriana la necesidad de lo que estamos haciendo”, expresó el mandatario.“El respeto y tolerancia, quizás sea el principal legado que dejaremos desde nuestra gestión; tener una provincia ordenada y una sociedad entrerriana que vive en paz, donde no hay antagonismos insuperables, sino respeto por las ideas del otro”, dijo Bordet. Y remarcó aque pretende proyectar “en el ámbito nacional lo que hemos hecho en Entre Ríos”.Acerca de la definición de las candidaturas presidenciales, afirmó que “forma parte de un proceso que se tiene que dar. Si bien los plazos pueden parecer exiguos, en tiempos políticos no lo son tantos. Si no se puede confluir, un escenario de elecciones internas tampoco está descartado”, admitió finalmente.