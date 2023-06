Rogel:“el radicalismo no puede ser espectador pasivo de este triste espectáculo”

Quien encabeza la lista de convencionales nacionales del radicalismo, el ex diputado nacional y candidato a gobernador por el radicalismo, Fabián Rogel, expresó que el lunes irá a Buenos Aires a la reunión de la Convención Nacional a expresar que “el radicalismo no puede seguir siendo un triste espectador de esta penosa y vergonzosa actitud de la dirigencia de la política nacional, tanto de gobierno y, peor aún, de la oposición”.



“El gobierno juega a la política con las necesidades de la gente, aunque ya sabemos a qué nos tiene acostumbrado el justicialismo, que se da el lujo de ser gobierno y oposición a la vez; pero que Juntos por el Cambio, esté dando un espectáculo de tamaña dimensión, cuando el pueblo está pasando muchas necesidades por el mal gobierno que está llevando adelante el justicialismo, nos hace cómplices y partícipes necesarios frente a las necesidades del pueblo”, afirmó Rogel en un comunicado enviado a este medio.



“En la Convención Nacional de este lunes -continuó el ex legislador- iré a manifestar que el radicalismo o va como una expresión política propia o trata de ser el ordenador pacífico de las grandes esperanzas del pueblo argentino, como muchas veces lo fue”, resaltó y al mismo tiempo señaló: “no podemos ser un partidito más que observa cómo supuestos dirigentes políticos, muchos con una visión solamente porteña del país, se debaten en veleidades personales sin tener ni siquiera un proyecto político claro de nación y donde pareciera ser que tienen resueltas sus vidas, sin importarle la vida del pueblo argentino”, dijo Rogel.

“Por momentos, la dirigencia política nacional da la sensación de que infantilmente están jugando a la pelota al borde del precipicio”, remató.