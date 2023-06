Diputados aprobó el proyecto de ley que regula honorarios de abogados

Este miércoles se realizó la séptima Sesión Ordinaria del 144º Período Legislativo, que presidió la diputada Silvia Moreno (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).



Legisladoras y legisladores aprobaron el proyecto de ley que modifica el artículo 29 de la Ley 9.046 de Aranceles de Abogados y Procuradores, autoría de la diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).



"Esta iniciativa busca dignificar la profesión de abogadas y abogados y asegurar a las y los matriculados la obtención de una recompensa justa y equitativa por el ejercicio de su labor profesional", expresó la legisladora.



El diputado Esteban Vitor (Bloque PRO) manifestó el apoyo del Interbloque Cambiemos a la iniciativa: "esto viene a reparar una deuda histórica, ya que se busca que el abogado tenga una justa retribución".



Reforma del Código Fiscal

Tras volver en revisión, el proyecto que modifica el Código Fiscal (TO 2022) y la Ley Impositiva 9.622 y modificatorias (TO 2022) fue sancionado. Se reforman los artículos 45, 64, 150 y 197 del Código Fiscal y el artículo 9 de la Ley 9.622, con el principal objetivo de aliviar a sectores productivos y de servicio más afectados por la pandemia, como así también de promover herramientas que hagan más efectivo y simple el control de los obligados tributarios.



Nueva colegiatura

Por otro lado, se sancionó la Ley que crea el Colegio de Profesionales Psicomotricistas de la Provincia.



"Con este colegio no solo se asegurará el honorario mínimo de los profesionales, sino que también estará en virtud de garantizar el derecho a la salud", dijo el diputado Jorge Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), presidente de la Comisión de Salud Pública.



Fiscalización y Registro de Personas Jurídicas

La Cámara aprobó con modificaciones el proyecto que establece el Régimen de Fiscalización y Registro de Personas Jurídicas de la Provincia, por lo que vuelve al Senado.



La diputada Ramos argumentó las modificaciones realizadas y afirmó que "han sido meses de búsqueda de consensos, siempre con el objetivo de mejorar y fortalecer nuestras instituciones. Esta reforma debe reflejar las necesidades y preocupaciones de todos los actores involucrados".



Límites jurisdiccionales

Diputadas y diputados aprobaron proyectos que establecen los límites jurisdiccionales de las comunas Médanos (distrito Médanos y Ceibas, departamento Islas del Ibicuy), San Pedro (distrito Mandisoví, departamento Federación), Arroyo Corralito (distrito Antonio Tomás, departamento Paraná), Betbeder (distritos Algarrobitos y Montoya, departamento Nogoyá) y Faustino M. Parera Pastor Britos (distrito Pehuajó al Norte, departamento Gualeguaychú).



Inmuebles

Se aprobó el proyecto mediante el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno, parte de un inmueble de mayor superficie, ubicado en el municipio de Colonia Elía (distrito Potrero, departamento Uruguay), con destino a calle pública de acceso a la reserva natural "De los Pájaros y sus Pueblos Libres", creada por la Ley 9.718.



En ese sentido, también el que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble ubicado en General Campos (departamento San Salvador), formulada por el Municipio, con destino al funcionamiento del Centro de Formación Profesional Nro. 15.



También el que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir, a título de donación, un inmueble al municipio de Concordia con destino a espacio verde o construcción de una plaza.



Se aprobó el proyecto que ratifica la vigencia de la Ley 10.437, por la cual se declararon de utilidad pública y sujetos a expropiación varios inmuebles ubicados en el departamento La Paz, con el propósito de la integración social y las necesidades de la Comuna de Puerto Algarrobo, distrito Alcaraz Segundo, de dicho departamento.



Además, se aprobaron 35 proyectos de declaración.



Homenajes

En el turno de los reconocimientos, la diputada Gracia Jaroslavsky y el diputado Julián Maneiro se refirieron al "Día de las y los periodistas". Además, Jaroslavsky mencionó el "Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos".



La diputada Mariana Farfán reflexionó sobre el "Día Nacional de la Donación de Órganos", que se conmemoró el pasado 30 de mayo.



En un nuevo aniversario del nacimiento del General Hernán Pujato, militar, diplomático y explorador argentino que fundó las primeras bases antárticas del país y el Instituto Antártico Argentino, el mismo fue homenajeado por el diputado Jorge Cáceres.



El diputado Juan Manuel Huss se refirió a los hechos ocurridos en junio de 1956, conocidos como "Levantamiento de Valle".