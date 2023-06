“No hay espacio para la corrupción. No es algo tolerable”, afirmó el Presidente

El presidente Alberto Fernández participó este mediodía, en el Museo del Bicentenario, de la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, un espacio de articulación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional."Desde el primer día de mandato hablo de la necesidad de tener un Estado eficiente, que funcione con transparencia, y que los funcionarios tengan la integridad ética necesaria", expresó el mandatario, y aseguró que "hoy no hay espacio para la corrupción. No es algo tolerable. Todos los que estamos acá somos funcionarios públicos debemos servir al pueblo".El jefe de Estado señaló que "los sistemas preventivos son los más importantes, y hemos implementado muchos, como el sistema de compras que dio la más absoluta transparencia y por el cual terminamos siendo el Gobierno que más obras públicas licitó"."Eso que ocurre en nuestro Gobierno debe ser una regla permanente para el futuro de la Argentina", y en este sentido agregó: "No enriquecimos a nuestras familias, no le entregamos obras a nuestros amigos, e hicimos muchas cosas por la calidad ética", afirmó el Presidente acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; las titulares de la Oficina Anticorrupción, Verónica Gómez; y de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena; la síndica General Adjunta de la Nación, Irma Miranda; y la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.Creada en junio de 2021, la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia es un espacio interinstitucional para coordinar estrategias de asistencia, seguimiento y evaluación de políticas públicas con el objetivo de dotar de una dimensión de transparencia para consolidar una gestión más eficaz.Por su parte, Rossi destacó que "la articulación permanente entre las distintas agencias y la decisión política fuerte del Estado nacional de transparentar la gestión en su integralidad". Y añadió: "Eso hace más eficiente la gestión, pero también transmite mayores certezas al conjunto de la ciudadanía de que los recursos públicos y la agenda pública están siendo administradas adecuadamente".En el mismo sentido, la secretaria Ana Castellani aseguró que "este evento busca poner en valor un trabajo mancomunado de distintas áreas de la administración pública nacional para garantizar la integridad y la transparencia", y a su vez "muestra la capacidad que tiene el Estado de mejorar la calidad de sus políticas públicas y la confianza ciudadana".Conformada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, y la Agencia de Acceso a la Información Pública, la Mesa tiene como funciones articular la implementación, seguimiento y evaluación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional.