UPCN asegura que el Hospital San Martín tiene “un déficit de 50 enfermeros”

Se concretó una asamblea en el Hospital San Martín donde enfermeros debatieron condiciones laborales en Paraná. Al respecto, la licenciada en Enfermería Patricia Sanabria, integrante de la Comisión Directiva de UPCN y Subsecretaria de Capacitación, detalló a Elonce que “siempre hubo un déficit de enfermeros y durante el período de pandemia esta situación se agravó y se crearon nuevos servicios manteniendo la misma cantidad de recursos humanos y, en este contexto, se puede afirmar que el hospital San Martín tiene un déficit de unos 50 enfermeros”.“Es un dato que se agrava porque muchos enfermeros no están en planta permanente, y son suplentes extraordinarios y sus licencias profilácticas no son cubiertas por otras suplencias; es un desgaste enorme y esto no da para más”, aseveró al detallar que “es un reclamo que venimos teniendo hace bastante, en 2022 indicamos que el déficit era de 33 enfermeros y se entregaron seis suplencias extraordinarias que no cubrieron las necesidades, nunca tuvimos respuestas”.En este contexto que el “déficit de 50 empleados” se obtuvo teniendo en cuenta la dotación de cada servicio y las tareas que se realizan: “En muchos sectores hay pacientes críticos que tienen una altísima demanda y es una cuestión ilógica sobre lo que estamos viviendo”.