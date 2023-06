Beltrán Benedit es primer candidato a diputado nacional de Milei en Entre Ríos

Política Mayda Spiazzi acompaña a Etchevehere en la fórmula para la Gobernación

En la provincia, el espacio que lleva a Javier Milei como candidato a la presidencia de la Nación, postula como primer diputado nacional a Beltrán Benedit.El ingeniero agrónomo, oriundo de Paraná, está casado y tiene tres hijos. Reside en el campo y se especializa en producción agropecuaria. Benedit estudió en el Colegio La Salle de la capital provincial y egresó como Ingeniero Agrónomo de la Universidad Católica Argentina (UCA).Actualmente es director de la Sociedad Rural Argentina, distrito Entre Ríos, y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), en la provincia. Como técnico en esa especialidad, ha presentado trabajos y proyectos en el Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal.“Debemos ir hacia una nueva política, valiente, inteligente y decidida a dar el ‘volantazo’ necesario. Una política con espíritu patriótico y al servicio de sus habitantes. Que se nutra de hombres y mujeres con vocación de servicio y no con interés de servirse. Que respete la vida y el esfuerzo de las personas. Que gestione en favor de una patria libre y soberana, sin inclusión de ideologías extrañas. Que respete nuestra historia, nuestros valores, nuestras creencias y que sobretodo, legisle siempre en función del interés nacional, explicó Benedit.“De esta manera podremos mantener siempre la autodeterminación económica y cultural para ser un país libre. Estas son las batallas modernas que hay que librar. Debemos involucrarnos y ser protagonistas del país que queremos y que alguna vez tuvimos, una tierra para nacer, quedarse y progresar; no para fundirse y emigrar. Si no lo hacemos, la política nos seguirá llevando puestos una y otra vez. Estamos ante una oportunidad histórica. Corrijamos el rumbo y dejemos atrás años de decadencia y frustración. La Libertad Avanza, con Javier Milei en la presidencia y Sebastián Etchevehere en la gobernación, es el camino”, finalizó el candidato.