Hay más de 350 DNI a la espera de ser retirados de Registro Civil en Paraná

De cara a las elecciones previstas para el 13 de agosto y el 22 de octubre, desde elinformaron aque cuentan conde las oficinas centrales ubicadas en calle Dean J. Álvarez en Paraná.“La persona declara un domicilio en el cual dice residir y el DNI se remite a ese domicilio; personal del correo postal golpea su puerta y si no hay nadie, regresa nuevamente; en caso de no encontrar a nadie en esa segunda oportunidad, el DNI vuelve a las oficinas de OCA donde estará por aproximadamente 20 días. Y si la persona tampoco va a retirarlo del correo, con la orden de seguimiento, se lo remite a las oficinas del Registro Civil”, explicó ael director del Registro Civil, Juan Pablo Cinto.De acuerdo a lo que especificó,“Es un número sumamente alto que también se debe a la demanda por la queteniendo en cuenta que es un año electoral, para encuadrar en el circuito electoral en el que viven y poder votar”, indicó Cinto.En la oportunidad, el director del Registro Civil aclaró que “el padrón electoral fue confeccionado hace aproximadamente 30 días y ya fue aprobado por la Justicia Electoral, con lo cual,”., porque si el día de las elecciones me presento con el DNI anterior, lo más seguro es que la autoridad de mesa me diga que no ese documento no será posible emitir el voto”, aclaró al respecto.Los interesados en retirar su DNI deben acercarse con el comprobante –un número de seguimiento, que es donde hicieron el trámite-. “Al ser un documento en el que se encuentran los datos íntimos de la persona,y en caso que sea menor de edad, sus padres, su representante legal o quien esté autorizado por un poder especifico”, especificó Cinto al comentar que“Los DNI de las personas que son del interior vuelven remitidos a las oficinas donde se confeccionó; en Dirección General tenemos la orden de conservarlos por el período de un año y si el ciudadano no lo retiró, el documento se mantendrá en custodia”, fundamentó Cinto.Finalmente, anticipó que se encuentran diagramando la atención. “Los trabajadores registrales estarán para solucionar cualquier eventualidad que se presente, como el otorgamiento del DNI o de una constancia”, cerró.