El Tribunal Electoral ratificó el voto joven en Santa Fe

El Tribunal Electoral de la provincia (TEP) ratificó este lunes su decisión de habilitar el denominado voto joven al rechazar el recurso de consideración que había interpuesto frente a ese organismo el partido Pais. La decisión final ahora queda en la Corte Suprema santafesina, que la semana pasada aceptó el pedido de “avocamiento” realizado por el abogado Domingo Rondina, apoderado legal de esa fuerza política que el 16 de julio participará de las Paso bajo en el nombre Primero Santa Fe.



Con la firma de su titular, el presidente de la Corte, Daniel Erbetta, los camaristas Armando Drago y Alfredo Ivaldi Artacho, más el secretario electoral, Pablo Ayala, el Tribunal Electoral refuta los argumentos de inconstitucionalidad planteado por el partido Pais y sostiene su competencia en materia electoral para incorporar al padrón provincial a los jóvenes entre 16 y 17 años.



Si la Corte habilita finalmente el voto de esta franja de adolescentes, se incorporarán al padrón provincial entre 80 y 90 mil nuevos electorales.



Hasta ahora, los jóvenes de entre 16 y 17 años podían votar para cargos nacionales, pero no en los comicios donde se eligen gobernador, intendente, concejales y presidentes comunales. Esto es porque Santa Fe nunca adhirió a la ley nacional sancionado en por el Congreso en 2012 y puesta en práctica por primera vez en las legislativas de 2013.



Fue por ello que a principios de mayo, tras un dictamen favorable del procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, el Tribunal Electoral emitió una resolución por unanimidad para habilitar el voto de los adolescentes también para cargos provinciales.



Esa decisión fue cuestionado por el partido Pais, a través del abogado Rondina, que cuestionó la competencia del Tribunal para hacerlo, situación que el propio TEP lo ratificó.



El asunto queda ahora en manos de cinco miembros de la Corte santafesina, ya que Erbetta y Barraguirre fueron recusados por Rondina para decidir sobre el caso por haber firmado ambos la resolución que habilitó el voto joven.



Por lo pronto, el secretario Ayala ya tiene confeccionado el padrón con la incorporación de los jóvenes de 16 y 17 años, y listo para llevarlos a la imprenta. “Yo trabajo con una resolución que está firme”, dijo el funcionario.



Sin embargo queda una última instancia, que es la decisión de los supremos de la Corte Santafesina.



A la decisión que tomó este lunes el Tribunal Electoral, se le sumó la semana pasada la ratificación de Barraguirre, el procurador de la Corte, que volvió a emitir un dictamen favorable para otorgarle un marco legal a la habilitación del voto de los adolescentes para estas elecciones provinciales.



Antes de que el Tribunal rechazara el pedido del partido Pais, el gobernador Omar Perotti había criticado esta mañana las medidas judiciales interpuesta para frenar el voto joven y habló de la “doble vara” cuando se analiza la Constitución provincial. “A veces se mira de una manera, cuando a las localidades que no tienen 10 mil habitantes las convertimos en ciudad, y la Constitución dice que tienen que tener 10 mil habitantes. Pero después somos muy rigurosos cuando todos los jóvenes del país pueden votar y aquí en Santa Fe no”, sostuvo.



En ese sentido, remarcó: “La Constitución es una sola. Si es un «no» (para el voto joven), también lo era para las ciudades que no tenían 10 mil habitantes. Si somos flexibles por un lado, tengamos la capacidad de generar el mejor nivel de participación de nuestra comunidad”, agregó el gobernador. (La Capital)