Galimberti: “Tenemos un proyecto provincial que tiene mucho arraigo territorial”

Uno de los precandidatos a suceder a Gustavo Bordet en la Gobernación de Entre Ríos es, quien se encuentra en el espacio Entre Ríos Cambia. En agosto peleará en la interna contra Rogelio Frigerio y este lunes por la noche visitó, que se emite porEn primera instancia, el exintendente de Chajarí expuso: “Hoy anduvimos en el departamento Paraná y también estuvimos en Diamante porque anduvimos en Ramírez y después en Valle María. Hace un rato estuvimos nuevamente en Paraná, nos fuimos a Oro Verde y volvimos ahora”. Sobre este tipo de actividades, el candidato a la Gobernación acotó: “Estamos en una recorrida. Todavía no ha comenzado la campaña, pero sí hay una recorrida interesante por diferentes lugares”.Al mismo tiempo, Galimberti confesó: “Siempre el panorama político ofrece alternativas y obviamente la gente mira en función de su simpatía desde lo ideológico, a veces a la pertenencia de alguna ciudad.. Solemos decir que hay pequeñas revoluciones en el Estado entrerriano para cambiar algunos caminos por los que venimos transitando. Después es cierto que recorro mucho la provincia, como también lo hacemos con otros dirigentes de nuestro espacio en diferentes lugares”.Entre sus propuestas, el político recalcó: “”.Acerca del armado de la lista en la provincia, afirmó que “en todos lados van sumando”. En ese sentido, consideró que “en el lugar que menos necesitas son ocho personas. Llegamos en la gran mayoría. Por supuesto que hay algunos lugares, por ejemplo, tiene gobiernos vecinales que a nivel local juegan de alguna manera, no pegan con su boleta, pero a nivel departamental y provincial estarían acompañando nuestra propuesta”.Por otro lado, vaticinó qué podría suceder en estos comicios: “Advierto con esto que hay una cuestión excepcional. Hay un gobierno nacional que tiene una valoración en general muy negativa por parte de la gente. No es lo mismo en la cuestión provincia o inclusive de gobiernos municipales de signo justicialista que están bien conceptuados. Hablo desde el punto de vista de la encuesta.”.El espacio de Juntos por el Cambio se encuentra en debate sobre incluir o no a Juan Schiaretti. Sobre este punto, Galimberti indicó: “Me daría la sensación que estamos muy sobre la fecha, pero es cierto también que en términos electorales es una elección difícil. Advierto que va a ser más complicado el punto de vista de la gobernabilidad”.Volviendo un poco a la provincia, sostuvo: “Suelo decir que aquí en Entre Ríos tenemos que ir, por un lado, con una propuesta que enamore a la gente. Si nos toca que la gente nos elija, tenemos que gobernar desde el primer día. Además, probablemente tengamos algunos inconvenientes así que vamos a tener que pedirle a la gente que también nos acompañe a sostener el gobierno”.Por otro lado, dio un ejemplo de lo que sucede a nivel país en Entre Ríos: “Me imagino cómo estarán los amigos cordobeses porque he hablado con algunos colegas. Imaginate que mañana en Entre Ríos se pongan a decir ‘acá están Bordet y Bahl y van a estar en Juntos por el Cambio’. Seguramente estaríamos poniendo el grito en el cielo. Es la Argentina que tenemos y algunos de nuestros trámites que tiene hoy la política, más allá de que no los comparto, son los que tenemos y con los que hay que convivir. A mí me gusta cuando hay definiciones”.También cree que hay “un fin de ciclo. No voy a hablar del kirchnerismo, pero hay un modelo que se ha agotado, donde sí creo que el kirchnerismo ha tenido mucho que ver. Muchos dirigentes justicialistas que no siendo estrictamente kirchneristas han acompañado. También es cierto que la gente no está para lanzarse a tolerar cualquier otra cosa. Por eso también aparece alguna expresión libertaria que hoy tiene seguimiento”.Sobre cómo llegar a la población, manifestó: “. No importa de qué signo. A este ya no se lo pido”.Por otro lado, apuntó que todos los equipos que tengan estarán “supeditados a que el país solucione la cuestión económica”. En ese marco, sostuvo: “Si nosotros no iniciamos un camino de estabilización en la economía, el resto de las cosas van a tener que esperar y no sabemos cuánto tiempo”.Para poder llevar a cabo esa idea, remarcó: “La Argentina necesita, desde el punto de vista de la economía, algunas actividades que la hagan depender para conseguir monedas duras que después necesitamos para otras cosas. No solo de la cuestión agropecuaria y agroindustrial. Esperemos que la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner permita un ahorro en divisas, producto que no vamos a necesitar tanto gas. También en ese sector hay otras potencialidades. Digo de exportación y ni hablar respecto a lo que tiene que ver con otros sectores como la economía. Son cuestiones de transición. Argentina necesita ir, además, hacia un modelo productivo donde la innovación esté presente en cada una de sus áreas, aún, aunque aparezcan producciones primarias”.Para finalizar, habló de la Entre Ríos que quiere en caso de ganar: “. Estamos convencidos que ese trabajo que venimos haciendo nos va a dar muy buenos resultados en términos electorales. También queremos una expresión que, en términos de política a nivel nacional, nos brinde la igualdad de oportunidades para quienes vamos a competir. Entre Ríos es un distrito importante en el ámbito nacional”.